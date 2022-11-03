GD悼念梨泰院遇難者也挨罵？ PO「小雛菊花瓣掉落影片」被質疑藉機宣傳個人品牌

近日多位韓星在SNS表達了對梨泰院踩踏事件遇難者的哀悼，GD也不例外，但部份網友竟對他的PO文內容表示質疑，稱是「藉機宣傳個人品牌」。

首爾梨泰院10月29日發生踩踏事故致156人死亡，韓國總統尹錫悅宣布進入為期一周的國家哀悼期，多檔娛樂活動取消、新戲記者會取消或延後，很多韓星也在SNS PO文表達沉痛哀悼。

GD在事故次日更新IG，PO出一張黑白雲朵照片，在留言中向故人及遺屬表示哀悼、祈願傷者盡快痊癒，並加上話題「PrayforItaewon」。



還在IG Story PO出一則短片，同樣寫上事故話題及時間以表達哀悼與紀念，不料竟有人據此揣測他是借用悲劇事故暗中宣傳自己的品牌，讓眾多網友傻眼。



該網友在韓網論壇發帖質問：「用自己品牌的小雛菊花瓣掉落來表達... 有必要嗎？」 引來二十多萬人瀏覽，但絕大部份網友都認為是發帖人惡意太強：「都這個時候了還要抹黑貶低藝人嗎？ 小雛菊本身就代表和平，掉落花瓣意即失去了一部份的和平、一個花朵般年輕的生命，很好的表達了雙重含義」、「對於每個人來說都是憾事，而GD從小住在梨泰院，心情一定更加沉痛」、「想方設法貶低藝人的傢伙才更像精神病」、「有足球運動員用自己踢球的照片做成黑白來表達哀悼，都沒人說什麼」、「有品牌還在哀悼圖裡加上logo，也要罵罵？」 、「我不是GD粉絲，但經常看到他無端被罵都想為他應援」。

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