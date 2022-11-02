淚奔！《PD手冊》最後一個畫面：大叔哽咽「要讓孩子們吃頓飯啊」，警察聽完也落淚

這真是聞者傷心見者落淚！

10月29日，首爾梨泰院萬聖節慶典活動上發生踩踏事故，已致數百人傷亡，有超10萬人參加這次萬聖節聚會。 韓國總統宣布進入為期一周的國家哀悼期，娛樂圈幾乎暫停了所有的活動，部份綜藝節目、電視劇停播。 11月1日的新聞發佈會上，首爾市長吳世勛含淚道歉：「作為首爾市長，我對這起事故負有無限責任，並表達我最深切的歉意。 」韓國警察廳廳長尹熙根承認警方在日前發生的首爾梨泰院踩踏事故中處置不力，並向國民致歉。

一向緊跟社會時事的MBC節目《PD手冊》圍繞相關事故播出的「梨泰院慘案」特輯，節目最後的一個場景看得觀眾萬分揪心。 事發當晚打開店門救助了許多傷者的一名梨泰院商人端著簡單的祭品來到事故發生地點悼念遇難者，他虔誠地跪在了地上，朝著祭品深深磕頭。 警察見到他之後，勸解他這裡不能祭祀，大叔哽咽地說道：「這裡是現場啊，要讓孩子們吃頓飯啊。 」最終商人和警察都忍不住哭了起來......最後，《PD手冊》還提出了引人深思的問題：國家是什麼，公權力又是什麼？



PD수첩 마지막 장면인데...

슬픔과 분노가 한꺼번에 밀려옵니다... pic.twitter.com/ZciUBG4b4X — 민주시민 (@IIvNR8R73IHT2rj) November 1, 2022

此外，首爾市政府承諾將竭盡全力，動員所有行政權力，直到完成所有喪葬手續，讓遇難者家屬、傷者和所有因此次事故而感到悲痛的市民都能恢復正常生活。

相關新聞