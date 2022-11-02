泪奔！《PD手册》最后一个画面：大叔哽咽「要让孩子们吃顿饭啊」警察听完也落泪ㅠㅠ

这真是闻者伤心见者落泪！

10月29日，首尔梨泰院万圣节庆典活动上发生踩踏事故，已致数百人伤亡，有超10万人参加这次万圣节聚会。 韩国总统宣布进入为期一周的国家哀悼期，娱乐圈几乎暂停了所有的活动，部份综艺节目、电视剧停播。 11月1日的新闻发布会上，首尔市长吴世勋含泪道歉：「作为首尔市长，我对这起事故负有无限责任，并表达我最深切的歉意。 」韩国警察厅厅长尹熙根承认警方在日前发生的首尔梨泰院踩踏事故中处置不力，并向国民致歉。

一向紧跟社会时事的MBC节目《PD手册》围绕相关事故播出的「梨泰院惨案」特辑，节目最后的一个场景看得观众万分揪心。 事发当晚打开店门救助了许多伤者的一名梨泰院商人端著简单的祭品来到事故发生地点悼念遇难者，他虔诚地跪在了地上，朝著祭品深深磕头。 警察见到他之后，劝解他这里不能祭祀，大叔哽咽地说道：「这里是现场啊，要让孩子们吃顿饭啊。 」最终商人和警察都忍不住哭了起来......最后，《PD手册》还提出了引人深思的问题：国家是什么，公权力又是什么？



PD수첩 마지막 장면인데...

슬픔과 분노가 한꺼번에 밀려옵니다... pic.twitter.com/ZciUBG4b4X — 민주시민 (@IIvNR8R73IHT2rj) November 1, 2022

此外，首尔市政府承诺将竭尽全力，动员所有行政权力，直到完成所有丧葬手续，让遇难者家属、伤者和所有因此次事故而感到悲痛的市民都能恢复正常生活。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻