《20世紀少女》心動又心痛的初戀讓不少觀眾落淚！韓孝周特別出演的理由讓金裕貞超感動

《20世紀少女》心動又心痛的初戀讓不少觀眾落淚！韓孝周特別出演的理由讓金裕貞超感動

電影   2022年11月2日   星期三10:00   Hui  

（封面圖源：IG@netflixkr）

結尾韓孝周看著紀錄片…只能跟著一起大哭了

Netflix純愛電影‎《20世紀少女》‎於近期上線，由金裕貞、邊佑錫、朴柾佑與盧允瑞等主演，韓孝周等特別出演。雖然劇情走向似乎都可以預測的到，但演員們的配合和充滿那個年代的氛圍，都令觀眾們相當有共鳴。

（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아畫面截圖）
在片中飾演金裕貞中年時期的韓孝周，負責作品的開頭和結尾。演員們聚在一起觀看片段時，金裕貞透露，當時韓孝周根本就沒有看過影片（指紀錄片），只能專注於自己的感受。導演則補充，在第一次拍攝的時候，她就試著錄下韓孝周的情緒，大家頻頻感嘆，因為配合得太好了。金裕貞也向韓孝周表達感謝，韓孝周會特別出演的理由，是想要報答自己小時候曾當過她的童演。

兩位演員的緣分從14年前就開始了！而且是經典韓劇《一枝梅》、《同伊》，分別是女主角的童年時期和成年時期。

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