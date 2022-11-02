《20世紀少女》心動又心痛的初戀讓不少觀眾落淚！韓孝周特別出演的理由讓金裕貞超感動

結尾韓孝周看著紀錄片…只能跟著一起大哭了

Netflix純愛電影‎《20世紀少女》‎於近期上線，由金裕貞、邊佑錫、朴柾佑與盧允瑞等主演，韓孝周等特別出演。雖然劇情走向似乎都可以預測的到，但演員們的配合和充滿那個年代的氛圍，都令觀眾們相當有共鳴。





在片中飾演金裕貞中年時期的韓孝周，負責作品的開頭和結尾。演員們聚在一起觀看片段時，金裕貞透露，當時韓孝周根本就沒有看過影片（指紀錄片），只能專注於自己的感受。導演則補充，在第一次拍攝的時候，她就試著錄下韓孝周的情緒，大家頻頻感嘆，因為配合得太好了。金裕貞也向韓孝周表達感謝，韓孝周會特別出演的理由，是想要報答自己小時候曾當過她的童演。

2008 일지매

2010 동이

2018 골든슬럼버

2021 20세기소녀



보라 & 미래의 보라 #김유정 #한효주 pic.twitter.com/YbQ4F6z8JP — 20세기소녀 많관부! (@_moseila) November 16, 2021

兩位演員的緣分從14年前就開始了！而且是經典韓劇《一枝梅》、《同伊》，分別是女主角的童年時期和成年時期。

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