《首爾Check in》PD釋出新預告：「女王歸來」李孝利登陸首爾！又將發生什麼新故事？

永遠的妖精駕到～

實境綜藝《首爾Check in》由名PD金泰浩操刀、找來永遠的性感妖精李孝利，紀錄離開濟州島、來到首爾展開新生活的精采時刻，揭開大明星私下日常、與嘉賓好友來作客的深層對話，有笑有淚、每集話題不斷。



第一季時就已讓觀眾見識李孝利的嗆辣風格！此檔節目是製作人為李孝利量身打造的實境秀，個性一向直截了當的她，在節目上也是妙語如珠、金句連發！在為雜誌拍攝封面照時、換上性感曝露的洋裝，立馬打給老公李尚順炫耀，還說要趁著穿著較露時視訊，夫妻爆笑名場面再+1～



作為演藝圈內超大咖女神，李孝利身邊好友也各個都是巨星！竟然邀集最強女歌手，包括金元萱、嚴正化、BoA、及華莎，一群人一起聚首暢聊，除了搞笑對話外，大家也分享在藝界發展、一路走來的辛酸血淚，讓人感嘆：經歷這些苦終於熬出頭，令人佩服！



這段時間幾乎沒什麼見到李孝利，然而關於她的美談卻仍不斷出現，如AOA前隊長智珉在今年重返歌壇、參加節目《第二個世界》，即表示在霸凌爭議延燒、自己成為過街老鼠時，李孝利竟主動聯繫她：「來濟州島找我吧」，給予智珉力量重新振作，更演唱前輩歌曲《U-Go-Girl》表達感激之情，讓網友感動到起了雞皮疙瘩！



等待多時如今再迎來孝利歐膩～在驚喜預告中李孝利到訪首爾各地、看來生活過得有滋有味。讓人好奇不知又將有什麼新故事、新嘉賓呢？好期待開播日的到來～



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