二三代愛豆合體！《吉力馬札羅》Uie&效定熱血唱跳泫雅〈BUBBLE POP〉，孫浩俊害羞想躲

這4個人湊在一起太可愛啦～小編整集看下來瘋狂姨母笑XD

登山綜藝《人生至少一次，吉力馬札羅》集合了尹恩惠、孫浩俊、Uie與效定，這群「山岳會」會員們‎初次見面時相當尷尬，沒想到很快就混熟，在二次訓練日就「大解放」。

這四位會員不僅都熱愛爬山，還通通都是愛豆團體出身！尹恩惠出身一代女團Baby V.O.X，Uie出身二代After School，效定則是現役Oh My Girl，就連孫浩俊也曾是男團Tachyon一員（相關報導回顧）。



他們在二次訓練過後嗨唱KTV，各自高歌一曲，Uie點播泫雅〈BUBBLE POP〉，找效定助陣，兩人扭腰擺臀讓身後的孫浩俊很不好意思，吶喊：「我先出去一下！不知道要做什麼反應了……」幾乎要躲到鏡頭外。



Dance Break Uie更是拿出曾在After School的看家本領盡情熱舞，讓氣氛嗨到最高點，最終拿下滿分100分！Uie搞笑喊：「誰說我不會唱歌的？」聽到孫浩俊稱讚自己的舞蹈，她自信回應：「看看這哥……我本來是After School成員！雖然不是主舞也是副舞。」



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能集合一到三代女團成員，算是《人生至少一次，吉力馬札羅》一個觀眾熱門討論的話題了，三個人在節目裡也經常因此有共同話題，例如因為長期跳舞膝蓋不好、下雨潮濕會不舒服，或是生病的時候硬是上場會很想哭。



不過更受觀眾注意的是孫浩俊夾在她們之間的反應，網友推特轉發道：「怎麼會這樣呢，在女人之間被打壓的樣子ㅠㅠ」「孫浩俊是不是要瘋了www」XD

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