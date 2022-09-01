挑戰非洲最高峰！尹恩惠、孫浩俊、Uie、Oh My Girl孝定展開新綜藝節目《吉力馬札羅》

《山友都市女人們》製作組竟要挑戰非洲去啦～期待這組合！

今日有消息演員尹恩惠、孫浩俊與Uie，還有女團Oh My Girl的孝定（HyoJung）四人，將一同出演全新旅遊型綜藝節目《人生至少一次，吉力馬札羅》。

根據《YNT》報導，《人生至少一次，吉力馬札羅》如題所示要讓出演藝人們登上非洲最高峰吉力馬札羅山（Kilimanjaro，又譯乞力馬札羅山、克里曼加羅山），是登山綜藝《山友都市女人們》的製作組推出的全新節目。

吉力馬札羅山位於坦尚尼亞的東北部，海拔5895公尺有「非洲屋脊」之稱，雖然曾被認為是七大洲各洲最高峰中最好爬的山，但因為易引發高山症的因素，登等成功機率僅30%。



Uie與效定平時都很喜愛登山，而尹恩惠雖然因為低血壓的關係鮮少登山，不過最近在YouTube公開了登上佛巖山（佛岩山）的過程，《YNT》報導亦報導孫浩俊非常熱愛登山，曾說過自己如果有空閒時間就想爬山。

▼孝定登冠岳山Vlog



▼尹恩惠登佛巖山Vlog



有趣的是，這四位出演者都有個共通點即「愛豆出身」，除了現役愛豆孝定外，尹恩惠出身一代女團Baby V.O.X，孫浩俊出身男團Tachyon，Uie則是二代女團After School，不曉得在單身之餘，四位出演者會不會聊到愛豆生涯呢？



吉力馬札羅山是連一般登山愛好者都不一定能挑戰成功的山，尹恩惠、孫浩俊、Uie與孝定能否攻頂也許就是最大看點了，節目預計在9月中旬前往非洲拍攝，播出時間未定。

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