尹恩惠爆《咖啡王子》與孔劉激吻內幕！「樹熊式抱抱」劇本根本沒有，羞認最想重拍《宮野蠻王妃》：當年連鏡頭在哪都不知道

女團 Baby V.O.X 出身的演員尹恩惠，日前在節目中驚喜鬆口，坦言自己最想要重新拍攝人生代表作《宮野蠻王妃》，還大方揭開《咖啡王子1號店》經典吻戲的內幕，瞬間引發大批劇迷集體淚奔，陷入瘋狂回憶殺！

在 29 日播出的 SBS 綜藝節目《不是但是真的！》中，迎來了出道 29 週年的 Baby V.O.X。大姐們久違地以「完全體」姿態震撼登場，巨星氣場瞬間點燃全場目光。

導演嫌太正！女神狠剪「假小子短髮」全靠素顏硬上

節目中，尹恩惠感性地提到每到夏天，大家就會特別翻出《咖啡王子1號店》來看，甚至到最近都還有10 代、20 代的年輕粉絲被圈粉進來。主持人李秀智提到，劇中那個極短的「假小子」髮型其實非常難駕馭，尹恩惠也順勢分享了當年的開鏡秘辛。原來她一開始把短髮剪得很漂亮，結果導演一看卻直搖頭說：「恩惠啊，這樣太漂亮了。」

於是她一狠心，索性把頭髮再剪短、就像真正的男孩子一樣，甚至連吹風機都不用，每天只擦防曬乳和護唇膏就直接上陣素顏開拍，，超敬業的態度讓現場驚嘆連連。



樹熊式抱抱全憑感覺！孔劉控訴遭「強行掀衣」嚇壞

隨後，主持人 Boom與現場來賓一同重溫了尹恩惠與孔劉的經典激吻片段，感慨每一幕都是經典，讓人忍不住心想：在無線電視台播出真的沒問題嗎？

Boom更犀利問道：「把整個人抱起來固定在墻上的樹熊式騰空抱吻戲，也是照著劇本演的嗎？？」尹恩惠笑稱：「老實說我真的不太記得了，因為導演是個給演員很大發揮空間、放手讓我們去演的人，當時在片場有非常多的即興發揮。」



▽想回顧這場吻戲的朋友可以從5分10秒開始：



她更加碼爆料：「後來我們拍10週年特輯節目時，孔劉歐巴調侃我說：『恩惠當時突然把我的 T 恤往上掀，真的嚇了我一跳！』還強調劇本裡根本沒寫這段。我聽完忍不住對他大喊：『劇本裡到底有什麼是寫好的啊！』我們當時其實就只對了走位而已。」引發全場爆笑。



處女作演技太青澀！尹恩惠認了：當年連鏡頭在哪都抓不到

除了《咖啡王子1號店》，節目也回顧了《宮野蠻王妃》那場轟動全韓的明洞街頭吻戲。當主持人拋出二選一的靈魂拷問：「在孔劉和朱智勛兩位男神當中，哪一位是讓妳至今更念念不忘的搭檔？」尹恩惠出乎意料地回答：「如果能讓我重新拍攝一部作品的話，我想選《宮野蠻王妃》。」



當年風靡全亞洲的經典韓劇《宮野蠻王妃》，改編自擁有龐大粉絲群的同名超人氣漫畫作品。這不僅是尹恩惠與朱智勛正式從偶像、模特兒轉型為演員的出道處女作，兩人更是首度挑大樑直接扛下男女主角的大任。

尹恩惠真摯地坦言：「我大概是直到 3 年前，才第一次有勇氣重新點開《宮野蠻王妃》來看，在那之前根本連看都不敢看。因為那是我第一次演戲，什麼都不懂，不知道如何去設計演戲的細節，甚至連攝影機鏡頭在哪裡都抓不到，真的是一邊流著冷汗一邊拍。所以如果能有機會重來，我真的很想重新好好拍一次《宮》。」



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