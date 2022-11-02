二三代爱豆合体！《吉力马札罗》Uie&效定热血唱跳泫雅〈BUBBLE POP〉，孙浩俊害羞想躲

这4个人凑在一起太可爱啦～小编整集看下来疯狂姨母笑XD

登山综艺《人生至少一次，吉力马札罗》集合了尹恩惠、孙浩俊、Uie与效定，这群「山岳会」会员们‎初次见面时相当尴尬，没想到很快就混熟，在二次训练日就「大解放」。

这四位会员不仅都热爱爬山，还通通都是爱豆团体出身！尹恩惠出身一代女团Baby V.O.X，Uie出身二代After School，效定则是现役Oh My Girl，就连孙浩俊也曾是男团Tachyon一员（相关报导回顾）。



他们在二次训练过后嗨唱KTV，各自高歌一曲，Uie点播泫雅〈BUBBLE POP〉，找效定助阵，两人扭腰摆臀让身后的孙浩俊很不好意思，呐喊：「我先出去一下！不知道要做什么反应了……」几乎要躲到镜头外。



Dance Break Uie更是拿出曾在After School的看家本领尽情热舞，让气氛嗨到最高点，最终拿下满分100分！Uie搞笑喊：「谁说我不会唱歌的？」听到孙浩俊称赞自己的舞蹈，她自信回应：「看看这哥……我本来是After School成员！虽然不是主舞也是副舞。」



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能集合一到三代女团成员，算是《人生至少一次，吉力马札罗》一个观众热门讨论的话题了，三个人在节目里也经常因此有共同话题，例如因为长期跳舞膝盖不好、下雨潮湿会不舒服，或是生病的时候硬是上场会很想哭。



不过更受观众注意的是孙浩俊夹在她们之间的反应，网友推特转发道：「怎么会这样呢，在女人之间被打压的样子ㅠㅠ」「孙浩俊是不是要疯了www」XD

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