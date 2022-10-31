尹恩惠、孫浩俊、Uie、效定搭檔登山綜藝《吉力馬札羅》初見面超尷尬！達成協議喊孫浩俊「姐姐」

完全被粉絲猜中，四個人怕生有夠可愛，浩俊眼神一直飄XDD

由尹恩惠、孫浩俊、Uie、Oh My Girl效定出演的tvN全新旅遊型綜藝節目《人生至少一次，吉力馬札羅》已於29日開播，首集先獻上精彩全集片花，再帶觀眾回到他們相識的第一天。



在開播前，就有不少尹恩惠、孫浩俊、Uie的粉絲提到三人都很「怕生」，尤其是孫浩俊，孫浩俊的怕生可是韓國演藝圈裡鼎鼎有名的啊！果不其然，四個人首次見面的時候彼此都很尷尬，最好笑的也就是孫浩俊登場的時候了。

尹恩惠、Uie和效定分別是一二三代女團出身，都是女生也有愛豆話題打破隔閡，但孫浩俊就不一樣了（其實孫浩俊也曾是愛豆出身，快看他們四人共通點）。回顧孫浩俊與工作人員首次開會，他一聽工作人員說明搭檔都是女生的時候，便面有難色扶著頭，有苦難言……



來到「山岳會」集合地點，孫浩俊還在外頭糾結了一下。看著僵硬著走進來的他，尹恩惠馬上笑出來：「他好像是最尷尬的呢！」Uie看他坐立難安也忍不住爆笑出來。



以年紀開啟話題，效定和Uie決定喊尹恩惠姐姐，又因為尹恩惠和孫浩俊同年，Uie調皮的對孫浩俊喊：「姐姐？」孫浩俊眼神再度飄移，點了點頭：「就喊姐姐吧！」



後續選隊長也相當有趣，尹恩惠直指著孫浩俊當隊長，孫浩俊連忙搖頭表示自己很被動，馬上就被效定建議當副隊長了。好笑的是，Uie自告奮勇要幫忙拿行李，孫浩俊身為唯一男性不好意思的噴笑：「那我成什麼了……」



光看完這段行前會議就讓觀眾笑到不行啊，推特網友說：「孫浩俊會不會是裝蒜賣萌」「然後就變成四姐妹了」「（孫浩俊）特別有Sense、特別搞笑，根本是最棒的諧星……」

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