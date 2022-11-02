BTS JIN的時尚哲學：花錢了就必須讓人看出來，最愛衣服上有大大的LOGO！時尚完成度全靠我的顏值XD

防彈少年團大哥JIN公開了愛用物，這些都是他離不開的東西！

日前，GQ官方YouTube頻道公開了一則名為「10 Things Jin of BTS Can't Live Without」的影片，JIN介紹了10樣必需品。 一亮相JIN就表達了對隊友們的喜愛，連家人們都要排在隊友之後，他稱：「對我來說最帥的人就是我的隊友們，沒有比他們更帥的啦，雖然我的家人也很帥氣，但隊友們更帥一些。 家人們，對不起啦！」

之後JIN介紹了限量版網球包和網球拍，還調侃：「是限量版，件數非常少，很珍貴，作為超級大明星根本忍不住不去買限量版啊。 」。



這些JIN的愛用物裡最引人注意的就是一條灰色某牌褲子，他透露：「我喜歡這個牌子是因為設計很簡單，卻又很有味道。 我的時尚哲學就是在衣服上花的錢要體現在大大的LOGO上，要讓人知道我花了錢。 」一席話逗翻全場。 JIN看來非常喜歡這條褲子，連褲子口袋有洞了都還在穿，「這條褲子穿得最多，都穿破了，今天要去補，所以才帶來。 」



最後JIN還十分自信地表示：「我沒什麼穿搭時尚靈感，也不太關注時尚，時尚最重要的條件就是顏值，而我已經擁有了，就不需要靠衣裝來彌補了。 」



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