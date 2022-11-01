BTS防彈少年團RM入伍前送粉絲大禮！25日發行SOLO專輯，隊內第三人

防彈少年團成員RM將為粉絲送上驚喜大禮。

10月，BIGHIT娛樂官宣防彈少年團大哥JIN將撤回入伍延期申請，年內入伍，同時剩下的成員也將按照各自的計劃陸續服役的消息。 今年30歲的二哥SUGA也將跟隨大哥的腳步，擇期入伍。 接下來就輪到了29歲的J-HOPE和RM，28歲的JIMIN與V以及26歲的忙內柾國。 預計很長一段時間裡看不到防彈少年團的完整體舞台，令不少粉絲們傷心，而團隊為了安撫粉絲們也做出了最大的努力。



RM宣佈將在入伍前發行自己的首張SOLO專輯，正以本月25日上市發售為目標做最後的準備。 而RM也是繼J-HOPE和JIN之後，隊內第三個發行個人專輯的成員。 眾所周知RM製作、作詞作曲的功夫很不賴，他在防彈少年團出道曲《No More Dream》中嶄露頭角，在《N.O》、《Boy In Luv》、《Danger》、《I NEED U》、《RUN》、《Fire》、《血汗淚》、《春日》、《DNA》、《FAKE LOVE》、《ON》、《Life Goes On》《Butter》 等防彈少年團8年間發佈的所有主打曲中都參與了製作。 不只是作為rapper寫歌詞的水準，還參與了部份歌曲主要旋律製作、主唱部份作詞等。 而作為防彈少年團的靈魂人物，RM還憑藉其著卓越的領導才能，不斷調整著團隊的發展方向，使BTS受到更多人的喜愛。



得知RM即將發行SOLO專輯的消息後，粉絲們也非常興奮，紛紛表示：「開心，要哭了」、「真的等了很久」、「終於被我等到了」等。此外，RM近期還作為固定MC活躍在tvN新綜藝《知道也沒什麼用的神秘人類雜學》中。



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