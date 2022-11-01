[分集劇情]《王后傘下》中殿的逆襲！「是時候派出安插的人馬了」金惠秀大罵眾臣再勝金海淑！（EP5）

[有雷]《王后傘下》上一集病情看似好轉卻突然大吐血的世子裴仁爀，讓母親金惠秀心痛不已卻又束手無策。被軟禁在中宮殿的金惠秀不能坐以待斃，出動了宮內上下的眼線回報世子的消息。眾卿齊聚大殿外主張廢黜世子逼宮，大妃金海淑在旁施加壓力，沒想到仍被中殿逆轉勝！即便如此，卻依舊留不住病危的世子。

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《王后傘下》再度迎來心碎的母親，中殿（金惠秀飾）見到吐血昏厥的世子（裴仁爀飾）驚訝之餘，更因沒有及時將世子的病況告知殿下（崔元英飾）而讓殿下震怒，一氣之下將她軟禁在中宮殿還罰抄經書。見不到病情危急的世子讓中殿幾乎抓狂，於是她決定動用宮內所有人脈，從各處回報他們所見的狀況，中殿即使不出門也掌握了朝廷動向。



成枏大君（文相敏飾）則是相當自責，認為很可能是因為自己從宮外取得的藥方害死了哥哥，不過中殿知道絕非如此，因為世子的病情明顯有所好轉。大妃（金海淑飾）則是逼問獄中的御醫，御醫打死都不說出世子有服用外來藥物。中殿偷偷溜出宮外尋找尹王妃，想了解之前同樣病症過世的世子是否也曾吐血。沒想到尹王妃提到自己的孩子曾滿身傷痕，而殺害兒子的就是大妃娘娘。



眼看歷史即將重演，當年世子在遇害前也是同樣掀起廢黜議題，目前眾臣一聽聞世子病危，立刻也向殿下提出廢黜世子的要求，殿下非常憤怒，在上朝時雖已明確表達不願意再討論此議題，但朝廷眾卿竟然群聚在大殿外，逼著殿下出來面對！大妃娘娘更在一旁搧風點火，暗示殿下他並非嫡系血親卻坐上了王位，「別忘了是外面這群人讓你坐上今天這個位置！」，殿下進退兩難。



此時原本被禁足在中宮殿的中殿快步登場，一一詢問眾臣「世子究竟做錯了什麼」，本應想辦法讓世子康復的眾臣，卻聚集在此地逼宮，只想著廢黜世子，大家安的是什麼心眼實在太明顯，趁著中殿的登高一呼，讓原本有些膽怯的殿下站了出來，中殿與殿下同聲同氣阻止了廢黜世子的提案，大妃又再度成為她的手下敗將。



但，在此同時，世子也撒手人寰。即使中殿跑得再快，依舊沒趕上最後一面，她只能抱著蒼白冰冷的世子痛哭，向他承諾「媽媽會堅強，守護你的孩子還有我其他的孩子們。」最後還加上了兒時兄弟分離時，小小的成枏大君送走哥哥時的眼淚，又是充滿淚水的Ending。



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