BTS防弹少年团RM入伍前送粉丝大礼！25日发行SOLO专辑，队内第三人

防弹少年团成员RM将为粉丝送上惊喜大礼。

10月，BIGHIT娱乐官宣防弹少年团大哥JIN将撤回入伍延期申请，年内入伍，同时剩下的成员也将按照各自的计划陆续服役的消息。 今年30岁的二哥SUGA也将跟随大哥的脚步，择期入伍。 接下来就轮到了29岁的J-HOPE和RM，28岁的JIMIN与V以及26岁的忙内柾国。 预计很长一段时间里看不到防弹少年团的完整体舞台，令不少粉丝们伤心，而团队为了安抚粉丝们也做出了最大的努力。



RM宣布将在入伍前发行自己的首张SOLO专辑，正以本月25日上市发售为目标做最后的准备。 而RM也是继J-HOPE和JIN之后，队内第三个发行个人专辑的成员。 众所周知RM制作、作词作曲的功夫很不赖，他在防弹少年团出道曲《No More Dream》中崭露头角，在《N.O》、《Boy In Luv》、《Danger》、《I NEED U》、《RUN》、《Fire》、《血汗泪》、《春日》、《DNA》、《FAKE LOVE》、《ON》、《Life Goes On》《Butter》 等防弹少年团8年间发布的所有主打曲中都参与了制作。 不只是作为rapper写歌词的水准，还参与了部份歌曲主要旋律制作、主唱部份作词等。 而作为防弹少年团的灵魂人物，RM还凭藉其著卓越的领导才能，不断调整著团队的发展方向，使BTS受到更多人的喜爱。



得知RM即将发行SOLO专辑的消息后，粉丝们也非常兴奋，纷纷表示：「开心，要哭了」、「真的等了很久」、「终於被我等到了」等。此外，RM近期还作为固定MC活跃在tvN新综艺《知道也没什么用的神秘人类杂学》中。



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