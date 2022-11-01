目擊者稱「李智漢為救被困小女孩而遇難」！今日出殯，網友：是見義勇為的英雄

有目擊者透露，年輕演員李智漢為救被困小女孩而遇難。

10月29日，韓國首爾梨泰院萬聖節慶典活動上發生踩踏事故，已致155人死亡，韓國總統宣佈進入國家哀悼期。 《Produce 101》第2季出身的藝人李智漢（24歲）、應援隊長（啦啦隊長）金有娜（24歲）和日本模特冨川芽生（26歲）等三位藝人也在事故中遇難。



11月1日，有韓國網友在instiz網站發文稱，李智漢是為救小女孩而在梨泰院事故中遇難。 目擊者稱，當時看見小女孩逃出后李智漢被卡住而沒能逃出來，被救家屬已向李智漢遺屬表達了歉意和謝意。 相關貼文立即引發了無數網友的關注，大家紛紛留言表示：「這樣更難過了」、「是見義勇為的英雄」、「為什麼要帶走這麼善良的人」、「這世界瘋了」、「都說好人有好報，為什麼要帶走他」、「太心疼他了」等。



此外，李智漢今日（11月1日）出殯，之後將葬入首爾的墓園。 經紀公司表示：「李智漢是一位對所有人都很溫柔的男生，始終以燦爛的笑容示人，大方地和他人打招呼，是那樣的活潑、純真，根本無法想像眼前再也不會出現他的身影了。 」

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