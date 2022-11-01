「為什麼不唱？！」歌手李燦元悼念梨泰院無法獻唱、上台鞠躬道歉，觀眾不滿竟吼叫拉扯

「為什麼不唱？！」歌手李燦元悼念梨泰院無法獻唱、上台鞠躬道歉，觀眾不滿竟吼叫拉扯

明星   2022年11月1日   星期二10:45   Lorrie  

（封面圖源：IG@mee_woon_sanae）

韓國娛樂活動目前全面暫停悼念傷亡。

在日前梨泰院發生萬聖節活動案件，造成重大傷亡，至今仍有上千人失聯，事件引起國際嘩然，韓國舉國進入國家哀悼期，藝人、公司也發表聲明，娛樂節目也暫停播出。

歌手李燦元在出席《秋日野餐慶典》活動時，向觀眾表明為了哀悼、無法在這個時刻獻唱、並鞠躬道歉，結果卻引起台下部分觀眾噓聲、甚至衝向前質問、抓住工作人員衣領，不當舉動引起眾怒。

李燦元為韓國trot男歌手，曾出演選秀節目《Mr.Trot》，近年trot音樂風靡全韓國，也因此捧紅許多新生代，其中李燦元身為年輕trot明星，更是獲得許多關注與愛戴、人氣甚高。

在活動前一天李燦元方已發布聲明，表示因為全國已進入哀悼期，李燦元將不會演唱歌曲，一切事宜也跟主辦方討論過，不想卻引起幾位觀眾不滿、甚至上前質問、動手。現場影片曝光後，網友表示：可以理解歌手心情、不滿為何有人選擇大打出手，看到歌手遭受這樣的對待，表示很傷心！

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