「為什麼不唱？！」歌手李燦元悼念梨泰院無法獻唱、上台鞠躬道歉，觀眾不滿竟吼叫拉扯

韓國娛樂活動目前全面暫停悼念傷亡。

在日前梨泰院發生萬聖節活動案件，造成重大傷亡，至今仍有上千人失聯，事件引起國際嘩然，韓國舉國進入國家哀悼期，藝人、公司也發表聲明，娛樂節目也暫停播出。



As of 9 a.m. Sunday, 151 people, including 19 foreigners, have been killed and 82 others injured in a deadly Halloween stampede in Seoul's Itaewon district. We offer our deepest condolences to everyone who lost loved ones in last night’s tragedy. #Itaewon #PrayforItaewon pic.twitter.com/g4NYqRwbOk — KpopHerald (@Kpop_Herald) October 30, 2022

歌手李燦元在出席《秋日野餐慶典》活動時，向觀眾表明為了哀悼、無法在這個時刻獻唱、並鞠躬道歉，結果卻引起台下部分觀眾噓聲、甚至衝向前質問、抓住工作人員衣領，不當舉動引起眾怒。



간밤에 울가수를 위해하는 일이 있었다니 증말 화가나서 잠을 청하지 못하겠오.

이태원 압사사건으로 국가애도기간 10.30~11.5 기간지정 전국 많은 행사&축제취소!

화순소풍주최측 강행!

낮부터 울가수는 노래 안하게 됐다고 안내를 했다는데...#이찬원 #화순소풍고발 pic.twitter.com/cFJCB3pOfm — 찬스릉합니다 (@wjdska1762) October 30, 2022

李燦元為韓國trot男歌手，曾出演選秀節目《Mr.Trot》，近年trot音樂風靡全韓國，也因此捧紅許多新生代，其中李燦元身為年輕trot明星，更是獲得許多關注與愛戴、人氣甚高。



在活動前一天李燦元方已發布聲明，表示因為全國已進入哀悼期，李燦元將不會演唱歌曲，一切事宜也跟主辦方討論過，不想卻引起幾位觀眾不滿、甚至上前質問、動手。現場影片曝光後，網友表示：可以理解歌手心情、不滿為何有人選擇大打出手，看到歌手遭受這樣的對待，表示很傷心！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞