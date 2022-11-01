《爭鋒相辯》鄭麗媛、李奎炯太有CP感！網友製作「結婚請帖」：左辯什麼時候要娶「未婚妻」盧辯啊？

《爭鋒相辯》沒有第2季的話，希望未來鄭麗媛和李奎炯還有機會「二搭」！兩人的化學反應實在太好～

Disney+《爭鋒相辯》近期迎來‎大結局‎，隨著案件真相一一被揭露，令觀眾驚覺這不只是單純的律政劇，而是包含政治層面、攸關「轉型正義」的反轉戲劇。鄭麗媛和李奎炯的默契配合讓人拍手叫好，而鄭進永的「偽好人演技」則讓人印象深刻。

劇中「純愛奶奶」（原本以為只是男主的房東，這也有反轉就不劇透了）稱盧昔意（鄭麗媛 飾）為左時白（李奎炯 飾）的「未婚妻」，最後兩人居然也默認了，還在討論婚禮要在哪裡舉行、怎麼舉行。而網友早就按耐不住，幫兩位律師做好「結婚請帖」了！

有沒有！盧辯和左辯簡直速配到不行！《爭鋒相辯》沒有第2季的話，希望兩位還有機會「二搭」啊～



原圖在這裡～官方提供的合照！ > <







這3張也拍得很好，宛如新婚夫妻！



再補一張小編最愛的合照！李奎炯所屬社分享許多拍攝和宣傳《爭鋒相辯》的幕後花絮，只能說兩位的氣質和氣場好搭，難怪這麼多人敲碗再合作～（更多照片請點此‎）

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