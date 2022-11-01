目击者称「李智汉为救被困小女孩而遇难」！今日出殡，网友：是见义勇为的英雄

有目击者透露，年轻演员李智汉为救被困小女孩而遇难。

10月29日，韩国首尔梨泰院万圣节庆典活动上发生踩踏事故，已致155人死亡，韩国总统宣布进入国家哀悼期。 《Produce 101》第2季出身的艺人李智汉（24岁）、应援队长（啦啦队长）金有娜（24岁）和日本模特冨川芽生（26岁）等三位艺人也在事故中遇难。



11月1日，有韩国网友在instiz网站发文称，李智汉是为救小女孩而在梨泰院事故中遇难。 目击者称，当时看见小女孩逃出后李智汉被卡住而没能逃出来，被救家属已向李智汉遗属表达了歉意和谢意。 相关贴文立即引发了无数网友的关注，大家纷纷留言表示：「这样更难过了」、「是见义勇为的英雄」、「为什么要带走这么善良的人」、「这世界疯了」、「都说好人有好报，为什么要带走他」、「太心疼他了」等。



此外，李智汉今日（11月1日）出殡，之后将葬入首尔的墓园。 经纪公司表示：「李智汉是一位对所有人都很温柔的男生，始终以灿烂的笑容示人，大方地和他人打招呼，是那样的活泼、纯真，根本无法想像眼前再也不会出现他的身影了。 」

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