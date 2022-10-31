[分集劇情]《千元律師》Big Boss露下巴登場！金智恩「隱藏技能」解鎖〜南宮珉手刀衝向復仇對象（EP10）

[有雷]《千元律師》當年刺殺李清娥的真凶竟然放膽找上門！南宮珉除了瞄準他更要揪出幕後黑手！JQ集團秘密資金相關人等一一喪命，南宮珉的父親與愛人不幸離世應該都與此脫不了關係。但幕後貌似也牽扯著金智恩的爺爺，她還能夠站在千辯這一方嗎？

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《千元律師》本集小小回顧了一下千辯（南宮珉飾）的父親與未婚妻如何遭遇不測，事務所來了一個全身名牌行頭的男子，千辯還刻意說是以每秒1000元計費，直到發現他留下的身份證竟然照片無法列印出來，感覺苗頭不對的千辯追了出去，不過那人也已經走遠，甚至到樓下看CCTV影像，千辯似乎發現了什麼。



雖然千辯想要自己追查這個兇手，但是被千辯的愛情故事感動的實習生白瑪麗（金智恩飾）以及有情有義的事務長都決定協助此案，白瑪麗更發揮隱藏技能，手繪出一張幾乎像照片一樣的人像繪圖，讓千辯與事務長讚嘆不已。



當年涉嫌在地鐵刺殺千辯未婚妻的男子，千辯早知不是真兇，於是必須透過他追出真正的罪犯，也得拉出他的後台big boss是誰。這一切竟然與第一集就與千辯有著不解之緣的火熊有關，到賭場去大賭一圈之後，千辯又回到火熊這裡，了解到當時真兇的確也曾向火熊要求阻擋JQ秘密資金的主導人之一，原本只是打算製造假車禍拖延時間，沒想到火熊接到了任務取消的訊息，沒幾天這位高層就傳出已陳屍在自己的車內。



檢方也同步在追查此案，雖說沒有他殺的痕跡，但徐民赫（崔代勳飾）認為事有蹊蹺，仍然追查著當日出現的車輛。檢方與千辯一行人分別來到了JQ集團所舉辦的派對現場，認為此人極可能出現在此地，打算就地逮捕他。千辯更是發現了此人似乎還去拜見了白瑪麗的爺爺。千辯在會場一路尾隨著此人，下一秒幾乎就要朝他撲上去了！期待下週大結局！



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