Super Junior D&E峇里岛蜜月旅行来了～难为情仍喊「亲爱的」更鸳鸯戏水XD 树叶巴掌最爆笑

找赫海来体验真是找对了!!!给制作单位加鸡腿!!!

Super Junior D&E本月初受SBS旅游节目《The Travelog》之邀前往峇里岛旅行，暧昧氛围(?)让光看晚餐直播的粉丝们大喊：「根本是蜜月旅行啊！」正式节目播出后，更引起粉丝嗑CP。

D&E东海与银赫起初还没发现制作组的用意，只觉得峇里岛是个浪漫之地，但享用漂浮早餐（floating breakfast）时就奇怪了，因为是双人餐，餐点还用许多花瓣装饰。两个人一看到就说：「不能分开吃吗？」「两个男人……」



银赫嘟囔了一下选错餐点，让东海不是很开心：「不要吃了！现在心情很不好！」银赫马上举杯安抚他，甜喊「亲爱的」！东海这才恢复笑容，接著难为情的继续双人早餐时光XD。



在户外泳池时，银赫还指著自己和东海对路人喊：「这是不是太过分了？电视台太坏了对吧？」但还是做做样子(?)和东海「鸳鸯戏水」。很可惜在按摩环节，赫海就没有真的一起泡玫瑰浴了。



整场节目下来还有个超爆笑亮点，两人乘坐观光吉普车在金塔马尼（Kintamani）火山地带欣赏火山特殊景象时，银赫开始夸大其辞：「这是刚刚流下来的岩浆……」马上就被树叶「打巴掌」！东海笑翻，银赫尴尬的说：「因为我乱讲话，所以被惩罚……」真的是综艺之神降临啊！



▼相关节目剪辑短片



▼最后附上D&E特别录制的峇里岛版本名曲MV，美景实在太有fu啦～









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