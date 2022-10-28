Disney+《舊案尋兇》李星民、晉久同台飆戲4大看點！劇情緊湊燒腦，網讚：「完全電影大片陣容」

Disney+新劇《舊案尋兇》首播好評，本劇由李星民、晉久、景收真、李學周主演，完全電影大片的陣容，看演技派演員同台飆戲就是過癮！《舊案尋兇》講述即將退休的刑警，發現自己突然被捲入一場謀殺案，還成了案件嫌疑人，在真兇的恐嚇之下，對過去的案件重新展開調查。劇情懸疑燒腦，節奏也相當緊湊，彷彿一起陷入了男主角「宅祿」（李星民 飾演）想要破案的急切之中，喜歡懸疑劇的人真的必追！





1.李星民、晉久、景收真、李學周超狂陣容



李星民、晉久、景收真、李學周4位演員都飾演「金烏警局」的刑警，4個角色各形各色，都有著不同魅力。李星民飾演快要退休的老刑警宅祿，與晉久飾演剛剛上任的科長，從第一次見面就相當有火花，兩人同樣都是對工作充滿熱忱又有能力，更不怕頂撞上司的「狠角色」，雖然兩人一開始就互看不順眼，但總覺得相處過後會成為工作上的好搭擋呢！看李星民與晉久飆演技，真的眼神全是戲，太過癮了！

2.李星民演技爆發，既是刑警還是「嫌疑人」



全劇的核心人物就是李星民飾演的刑警宅祿，在抓毒販的他，一心想查出「供應毒品」的幕後人物。某天，他開始不斷接到一個未顯示號碼的神秘電話，對方自稱是他的朋友，不只很了解他身邊的人物，也對他過去辦的案子相當清楚。在一起命案發生之後，這通來電不再只是騷擾，更成為了破案關鍵！

3.劇情燒腦、緊湊刺激，兇手到底是誰？



宅祿的好友「禹賢碩科長」被發現在金烏山不幸離世，而他過世的前一晚，與宅祿曾經碰過面，還有過爭執，讓宅祿變成這場命案最大嫌疑人！宅祿在半夜接到神秘電話而來到金烏山拯救禹賢碩，沒想到在他見到禹賢碩時，對方已經身受重傷，而他也被兇手以電擊棒電暈，當他醒來時，人已經在自己住的考試院床上了。為了揪出兇手是誰，宅祿開始和電話那端的人「玩遊戲」，從過去的命案中找出關鍵人物，但隨著一件件過去的案件被重啟討論，背後的冤枉以及更多內幕也漸漸浮上水面⋯⋯



4.色彩運鏡都有巧思！網讚：「有復古電影的味道」



本劇以懸疑為主軸，不論是演員的穿著和建築物，都是以黑黑灰灰的暗色系為主，加上男主角宅祿住在傳統的考試院中，讓整部劇更有一種復古電影氛圍。整部劇的色調和佈置，仔細觀察都會發現其中巧思，加上堅強的演員陣容，一瞬間真的會有在看電影的感覺呢！



Disney+ 獨家跟播《舊案尋兇》每周三下午3:00／4:00 上架新集數

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播出集數與時間詳細如下：

»»10/26 15:00：ep1-2

»»11/02 15:00：ep3-4

»»11/09 16:00：ep5-6

»»11/16 16:00：ep7-8

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