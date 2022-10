BIGBANG大聲低調再低調，如今和演員張熙軫聚首畫面曝光，VIP們：多虧姐姐終於看到你！

想起大聲回歸的造型了!

在幾年前成員太陽、大聲相繼退伍後,粉絲們本以為可以很快見到BIGBANG新作品,沒想到一等就是四年。在退伍後GD很快強勢回歸時尚圈,而大聲卻暫無活動、也未透露未來動向,就這樣暫時消失在大眾視野。



而後韓國媒體驚喜發現,原來大聲默默開了一個YouTube頻道!以名為「D'splay」的帳號上傳數支影片,因為是以匿名不露臉形式經營,所以沒有人發現是大聲本人,一開始影片內容為爵士鼓演奏等平凡影片,後來被粉絲發現真面目後,也開始錄製Vlog上傳、分享生活點滴。



在今年BIGBANG以《Still Life》專輯宣告回歸、佔據所有新聞版面!發行後更是持續霸榜至今,即使許久未活動,仍是引領樂界的領頭羊。而最近大聲和老相好碰面,演員張熙軫在個人IG上傳眾人合影,並寫下10年過去了,一起度過療癒時光~



原來兩人曾在2011年共演MBC青春校園劇《What's up》,講述有著不同背景的青少年們,即使在人生中遭遇不同難題,卻透過音樂獲得抒發與救贖。而今歲月流逝,當時主演的演員相聚一方,更是喚起不少人的青春記憶!



Daesung - This Is The Moment

From : 왓츠업 - What's Up 2011 (TV Drama)



Source : YT tesonachoachoahttps://t.co/laF6Oc4Lp9#DAESUNG #DLITE #BIGBANG pic.twitter.com/QJBkMwIl9r