BIGBANG大聲低調再低調，如今和演員張熙軫聚首畫面曝光，VIP們：多虧姐姐終於看到你！

想起大聲回歸的造型了！

在幾年前成員太陽、大聲相繼退伍後，粉絲們本以為可以很快見到BIGBANG新作品，沒想到一等就是四年。在退伍後GD很快強勢回歸時尚圈，而大聲卻暫無活動、也未透露未來動向，就這樣暫時消失在大眾視野。



而後韓國媒體驚喜發現，原來大聲默默開了一個YouTube頻道！以名為「D'splay」的帳號上傳數支影片，因為是以匿名不露臉形式經營，所以沒有人發現是大聲本人，一開始影片內容為爵士鼓演奏等平凡影片，後來被粉絲發現真面目後，也開始錄製Vlog上傳、分享生活點滴。



在今年BIGBANG以《Still Life》專輯宣告回歸、佔據所有新聞版面！發行後更是持續霸榜至今，即使許久未活動，仍是引領樂界的領頭羊。而最近大聲和老相好碰面，演員張熙軫在個人IG上傳眾人合影，並寫下10年過去了，一起度過療癒時光～



原來兩人曾在2011年共演MBC青春校園劇《What's up》，講述有著不同背景的青少年們，即使在人生中遭遇不同難題，卻透過音樂獲得抒發與救贖。而今歲月流逝，當時主演的演員相聚一方，更是喚起不少人的青春記憶！



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