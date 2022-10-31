BIGBANG大声低调再低调，如今和演员张熙轸聚首画面曝光，VIP们：多亏姐姐终於看到你！

想起大声回归的造型了！

在几年前成员太阳、大声相继退伍后，粉丝们本以为可以很快见到BIGBANG新作品，没想到一等就是四年。在退伍后GD很快强势回归时尚圈，而大声却暂无活动、也未透露未来动向，就这样暂时消失在大众视野。



而后韩国媒体惊喜发现，原来大声默默开了一个YouTube频道！以名为「D'splay」的帐号上传数支影片，因为是以匿名不露脸形式经营，所以没有人发现是大声本人，一开始影片内容为爵士鼓演奏等平凡影片，后来被粉丝发现真面目后，也开始录制Vlog上传、分享生活点滴。



在今年BIGBANG以《Still Life》专辑宣告回归、占据所有新闻版面！发行后更是持续霸榜至今，即使许久未活动，仍是引领乐界的领头羊。而最近大声和老相好碰面，演员张熙轸在个人IG上传众人合影，并写下10年过去了，一起度过疗愈时光～



原来两人曾在2011年共演MBC青春校园剧《What's up》，讲述有著不同背景的青少年们，即使在人生中遭遇不同难题，却透过音乐获得抒发与救赎。而今岁月流逝，当时主演的演员相聚一方，更是唤起不少人的青春记忆！



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