BIGBANG大声低调再低调，如今和演员张熙轸聚首画面曝光，VIP们：多亏姐姐终於看到你！

想起大声回归的造型了!

在几年前成员太阳、大声相继退伍后,粉丝们本以为可以很快见到BIGBANG新作品,没想到一等就是四年。在退伍后GD很快强势回归时尚圈,而大声却暂无活动、也未透露未来动向,就这样暂时消失在大众视野。



而后韩国媒体惊喜发现,原来大声默默开了一个YouTube频道!以名为「D'splay」的帐号上传数支影片,因为是以匿名不露脸形式经营,所以没有人发现是大声本人,一开始影片内容为爵士鼓演奏等平凡影片,后来被粉丝发现真面目后,也开始录制Vlog上传、分享生活点滴。



在今年BIGBANG以《Still Life》专辑宣告回归、占据所有新闻版面!发行后更是持续霸榜至今,即使许久未活动,仍是引领乐界的领头羊。而最近大声和老相好碰面,演员张熙轸在个人IG上传众人合影,并写下10年过去了,一起度过疗愈时光~



原来两人曾在2011年共演MBC青春校园剧《What's up》,讲述有著不同背景的青少年们,即使在人生中遭遇不同难题,却透过音乐获得抒发与救赎。而今岁月流逝,当时主演的演员相聚一方,更是唤起不少人的青春记忆!



