疑似在自作曲中讓演員女友唱旁白＋參與作詞的男愛豆！雙方所屬社回應不同：只是好同事VS正在互相了解階段

疑似在自作曲中讓演員女友唱旁白＋參與作詞的男愛豆！雙方所屬社回應不同：只是好同事VS正在互相了解階段

明星   2022年10月31日   星期一14:06   Yuan  

（封面圖源：IG@p_rocky、IG@parktigger）

近日，韓網出現演員朴寶妍和 ASTRO ROCKY 的戀愛傳聞。

ASTRO 在今年5月發行的第三張正規專輯《Drive to the Starry Road》中收錄的 ROCKY 的 SOLO 曲《S#1》，被發現作爲共同作詞家的 Seori（서리）和朴寶妍的版權代碼相同，在2分56秒疑似出現了她的聲音。
（圖源：https://theqoo.net/2624151857）

此外，兩人還曾上傳過一樣的照片，再加上有粉絲表示自己在 ASTRO 演唱會和 ROCKY 音樂劇《三劍客》目擊過朴寶妍三次。
（圖源：IG@parktigger）（圖源：ASTRO JAPAN FANCLUB）

隨後，朴寶妍方面否認與 ROCKY 的戀愛傳聞，表示：「兩人在拍攝網路電視劇的過程中變親近的。當時 ROCKY 正在作曲，因爲朴寶妍喜歡寫作，所以一起作詞，名字也加上了。之後在音樂上維持著紐帶關係，還受邀觀看音樂劇，成爲了很好的同事關係。」
（圖源：Management Koo）

而 ROCKY 的所屬社 Fantagio 則回應：「現在 ROCKY 和通過媒體報道而廣爲人知的演員朴寶妍帶著好感情，正在互相了解階段。兩人通過《尋找隱藏的那個傢伙》首次結緣，之後喜歡寫作的朴寶妍演員自然而然地參與 ROCKY 的音樂製作，變得親近，作爲同事相處，近有了很好的感情。」
（圖源：twitter@fantagiomusic_）

朴寶妍＆ ROCKY 曾在去年公開的網絡電視劇《尋找隱藏的那個傢伙》中合作過。而朴寶妍目前正在《Cheer Up》中飾演「李宥敏」、 ROCKY 則登上音樂劇《三劍客》的舞台。

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