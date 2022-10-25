驚悚片《破墓》開拍！金高銀、李到晛與小嬰兒開心合照，手臂上的中文紋身超搶眼

李到晛看起來更加成熟了呢！



驚悚片《破墓》描述受託於巨額資金而進行遷墳的風水師（崔岷植 飾），和與其同行的巫女（金高銀 飾）、入殮師（李到晛 飾）之間，所經歷的趨靈故事。由《黑祭司們》張宰賢導演執導，SHOWBOX發行，近期已開機。

얘들아 ㅁㅊ 김고은x이도현 이 조합으로 영화 온다 pic.twitter.com/Yg2qolNMRK — 팡 (@ourxoves) October 24, 2022

網路上流傳一張金高銀與李到晛的合照，應該就是在《破墓》的拍攝現場。他們開心的向鏡頭比出「剪刀手」，與一旁的小嬰兒合照。金高銀的髮型與今年（2022年）播出的《柔美的細胞小將》、《小女子》相比，已經留長不少；而李到晛將瀏海梳開、露出額頭的模樣，顯得更加成熟，手臂上的中文紋身也非常搶眼。

另外，金高銀近期於電視劇《小女子》中飾演吳家大姐「吳仁珠」，與秋瓷炫、魏嘏雋、嚴志媛等演員展開默契配合。作品結束後，‎金高銀舉行出道10週年粉絲見面會「高銀日：Come in Closer」，‎「前男友們」安普賢、朴珍榮還到場支持‎。

而李到晛陸續通過《機智牢房生活》、《德魯納酒店》、《回到18歲》、《Sweet Home》、《五月的青春》等展現穩定演技，與宋慧喬等人合作的Netflix原創劇《The Glory》已經殺青‎，‎還有消息傳出他有望與羅美蘭、安恩眞合作新劇《壞媽媽》‎。

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