《我獨自生活》Honey J螢幕前公開帥哥老公羨煞眾人！貼心手寫信讓棚內外都哭成一片淚海

Honey J在《我獨自生活》中首度公開他的帥哥老公（真的很帥XD），他形容老公是「會幫我挑魚刺、深情貼心的、幽默又很有才的、又高又帥的完美男人」。

因為曾經看過媽媽羨慕表姐和阿姨拍攝自助婚紗攝影的樣子，所以Honey J決定給媽媽一個驚喜，瞞著媽媽租了攝影棚，讓媽媽開心得大受感動。

拍攝到一半，Honey J的老公鄭譚帶著點心和禮物驚喜獻身，Code Kunst要全炫茂多學學，全炫茂說理論他都懂，甚至在後面的節目中也一一猜中了鄭女婿的貼心舉動，不過據信全現在仍是單身，旗安84為全炫茂感到可惜的說：「明明全都知道了，到底還有哪裡不足啊！」笑翻攝影棚。



鄭女婿不只帶了拍攝的花束，還另外準備了禮物要給媽媽，看到女婿寫的手寫信，Honey J的媽媽不顧女婿害羞的樣子，當場朗讀了起來，內容飽含真誠的感謝與愛，聽得棚內外的所有人都忍不住感動落淚。



Honey J即將走入家庭，因此要從《我獨自生活》中名譽畢業。他認為「獨自生活」是，讓他能夠成長為一個更好的人的一段時間，並強調「自己一個人的時候要懂得讓自己幸福，和別人在一起的時候才能夠幸福。」

這一集真的好感人，前前後後有好多哭點，看得小編一把鼻涕一把淚的，建議大家看的時候要記得準備衛生紙喔QAQ



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