大家誤會哥哥河錫辰了〜《Blind》公布新版海報預告反轉劇情！原來掐住澤演脖子的另有其人！

tvN懸疑金土電視劇《Blind》劇情僅剩四集將進入最終高潮，追兇的劇情也逐漸明朗化。劇中從一個案件的國民陪審團開始，與多年前一群受虐的孩童們有著高度相關，而昨日tvN也公開了最新的主視覺海報，由原版本的鄭恩地、玉澤演及河錫辰三人向右延伸，原來旁邊還多了一人！

《Blind》剛開播時劇中有兩位超級資深的童星演員，表現優異相當吸睛，也曾為大家提過這兩位演員《鬼怪》小德華鄭智勛以及《花樣男子》的金絲草弟弟朴智彬，而果然飾演陪審團其中一員的暖男上班族朴智彬，在本劇後半段成為關鍵人物，更是新版海報上出現的人物，原來掐著澤演脖子的那隻手來自於朴智彬而非劇中的哥哥河錫辰。



《Blind》劇情的前半段，家中表現優秀的法官哥哥，與老是闖禍的衝動派刑警弟弟，加上父母對兩人的偏心對待，營造出玉澤演與河錫辰兄弟似乎感情不太好的氣氛，於是對於海報上的姿勢，看來似乎也算合理，不過新版海報一公開更是令人恍然大悟。



在上週《Blind》的劇情中已讓這位看起來溫和又暖心的正直青年族朴智彬，劇中角色鄭寅成則出現了大反轉，今年已經27歲的他看起來與小時候的樣子沒有太大差異，可愛的樣貌下卻暗藏令人意想不到的恐怖行為，令觀眾們難以想像大吃一驚。新版的海報中，朴智彬背對鏡頭站在最右邊，面露邪惡笑容伸出了左手似乎要掐住玉澤演的脖子，「庭審後，真正的殺人才正要展開」神祕氛圍令大家期待後續劇情發展。



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