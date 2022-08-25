羅美蘭的「新兒子」是他！與李到晛合作新劇《壞媽媽》，安恩眞也有望加盟

「壞媽媽」羅美蘭X「失憶的檢察官兒子」李到晛，這對「母子檔」很讓人期待！

「豹子女士」羅美蘭於今年（2022年）和李瑞鎮合作漫改劇《內科朴院長》，新電影《政客誠實中2》則於下月（9月）22日在韓上映。熱情工作的她將出演JTBC新劇《壞媽媽》，描述一生為了孩子而活、不得不變成壞媽媽的母親「英順」，和她因意外事故而失憶、回到幼兒心智水準的檢察官兒子「康浩」之間的感動治癒喜劇。

兒子「康浩」一角傳出由李到晛飾演。他按照母親的期許成為檢察官，但是某天失去記憶，將在劇中與羅美蘭展現母子深情。對此，所屬社樂華娛樂表示：「確實收到《壞媽媽》的劇本，正在積極討論中。」李到晛近期结束Netflix原創劇《The Glory》拍攝，也將通過新電影《破墓》大螢幕出道。

而曾出演《檢察官內傳》、《機智醫生生活》、《只一人》等作品的安恩眞，也有望加盟《壞媽媽》。先前才傳出安恩眞有望與南宮珉合作古裝劇《戀人》，小編個人是希望安恩眞兩部都出演，畢竟角色和人設大相逕庭，對於演員來說是很好的挑戰，也可以看到更多可能呢！

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