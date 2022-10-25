惊悚片《破墓》开拍！金高银、李到晛与小婴儿开心合照，手臂上的中文纹身超抢眼

李到晛看起来更加成熟了呢！



惊悚片《破墓》描述受托於巨额资金而进行迁坟的风水师（崔岷植 饰），和与其同行的巫女（金高银 饰）、入殓师（李到晛 饰）之间，所经历的趋灵故事。由《黑祭司们》张宰贤导演执导，SHOWBOX发行，近期已开机。

얘들아 ㅁㅊ 김고은x이도현 이 조합으로 영화 온다 pic.twitter.com/Yg2qolNMRK — 팡 (@ourxoves) October 24, 2022

网路上流传一张金高银与李到晛的合照，应该就是在《破墓》的拍摄现场。他们开心的向镜头比出「剪刀手」，与一旁的小婴儿合照。金高银的发型与今年（2022年）播出的《柔美的细胞小将》、《小女子》相比，已经留长不少；而李到晛将浏海梳开、露出额头的模样，显得更加成熟，手臂上的中文纹身也非常抢眼。

另外，金高银近期於电视剧《小女子》中饰演吴家大姐「吴仁珠」，与秋瓷炫、魏嘏隽、严志媛等演员展开默契配合。作品结束后，‎金高银举行出道10周年粉丝见面会「高银日：Come in Closer」，‎「前男友们」安普贤、朴珍荣还到场支持‎。

而李到晛陆续通过《机智牢房生活》、《德鲁纳酒店》、《回到18岁》、《Sweet Home》、《五月的青春》等展现稳定演技，与宋慧乔等人合作的Netflix原创剧《The Glory》已经杀青‎，‎还有消息传出他有望与罗美兰、安恩眞合作新剧《坏妈妈》‎。

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