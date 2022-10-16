出道10週年舉行粉絲見面會！金高銀大跳《HYPE BOY》被盛讚，孔劉、李敏鎬發來「賀電」，《柔美》安普賢、朴珍榮親臨現場

金高銀唱歌又跳舞，「後宮們」還齊聚一堂，又是一場福利多多的粉絲見面會！



金高銀今年（2022年）迎來出道10週年，其主演電視劇《小女子》則於上週大結局，昨晚（15日）在首爾舉行見面會《高銀日：Come in Closer》，和粉絲們度過美麗的時光。

金高銀這十年來拍攝不少作品，也和演員們累積深厚緣分。雖然沒能來到現場，同事們也錄製影片信祝賀金高銀出道十週年！《鬼怪》孔劉稱金高銀為「我曾經的新娘」，《The King：永遠的君主》李敏鎬則表示：「之前劇組聚會過呢，高銀太忙了沒能見到」、「有時間我們見一見吧，知道了吧？！恭喜妳～」。除此之外，還有好閨蜜BLACKPINK ROSÉ、《鬼怪》&《愉悅的音樂專輯》丁海寅等發來「賀電」。

而在《柔美的細胞小將》飾演「前男友」朴珍榮和「前前男友」安普賢，則親臨現場帶來祝賀。不少網友表示：「這是粉絲見面會還是《換乘戀愛》啊？（笑）」

來到現場的還有李智雅、以《鬼怪》主角造型亮相的李相二&安恩眞、《小女子》「小妹」朴持厚等。

讓人驚豔的，還有金高銀的舞蹈及歌唱實力。她大跳New Jeans《Hype boy》，可愛又討喜；慢歌則令人陶醉，心情不知不覺跟著平靜下來。不得不讚嘆一句：「到底還有什麼是不會的？」

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