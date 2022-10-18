「前男友們」一起出席金高銀粉絲見面會！網友笑問：「莫非具雄和八筆最後在一起了？XD」

這陣容出演《換乘戀愛》反應絕對很熱烈！ #兩位前男友的合照意外有CP感XD

安普賢上週六（15日）可謂行程滿檔，陸續出席兩部作品的「售後」！（笑）





‎安普賢先是出席《以吾之名》上線1週年紀念活動‎，與韓韶禧、朴喜洵、李學周合體，和粉絲們近距離互動，相當親民。

안보현배우 인스타 스토리

많이 놀란 바비웅이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그만큼 열심히 연습했겠지 우리고은이ㅠ pic.twitter.com/DAsE8xAIts — 쟝곤 (@gooooeu) October 16, 2022

接著，安普賢衣服都沒換，‎就趕到與曾經合作《柔美的細胞小將》的金高銀粉絲見面會現場。安普賢飾演的「具雄」，在劇中是柔美的「前前男友」，而和他一起出席的，是在劇中飾演「八筆」、柔美的「前男友」朴珍榮。前男友們一起看前女友跳《HYPE BOY》，還一起「被嚇到」：「為什麼跳得這麼好啊…？」



安普賢還分享與朴珍榮的合照，並配文：「@金高銀 的前男友們…」而看到這張照片的網友們，紛紛表示：「莫非具雄和八筆最後在一起了？」、「怎麼這麼有CP感啊哈哈哈」、「三個人一起去上《換乘戀愛》吧！」等。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞