新劇《The Glory》宋慧喬變身「復仇女王」與「年下男」李到晛搭擋！已在近日殺青，將分兩季播出！

Netflix 原創劇《The Glory》確定由宋慧喬、林智妍，李到晛、廉惠蘭、朴成勳和鄭成日出演。

由《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》等大熱劇的金銀淑編劇執筆，《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》安吉鎬導演執導，編劇＋導演陣容也是非常厲害！



《The Glory》講述夢想成為建築師的文東恩（宋慧喬 飾），卻在校園時期遭上殘忍的暴力事件而自行申請退學。之後加害文東恩的主導者朴妍珍（林智妍 飾）結婚生子，他的孩子進入小學後，文東恩成為孩子的班導師。對加害者以及旁觀者進行徹底的復仇計畫，是個邪惡又悲傷的故事。



宋慧喬飾演私立國小班導師「文東恩」，學生時期因貧窮遭受殘忍的校園暴力，因此失去笑容。她在學生時期度過濃霧籠罩，看不清前方一尺遠的絕望生活的人。

林智妍飾演高中時期對文東恩實施校園暴力的主導者「朴妍珍」，擁有一切不用羨慕別人的女人，狠毒的她沒有一絲悔意，過著完美人生。



李到晛飾演整溫室中的花草、擁有清新的笑容的「周汝正」，是整型外科醫生。為了守護文東恩，並把她身邊的惡魔趕走，不惜成為復仇的劊子手。



而配角的部分，廉惠蘭飾演另一個校園暴力受害者「姜賢南」；朴成勳飾演和朴妍珍一起破壞文東恩生活的「全在俊」，家裡有錢有權，生活隨心所欲、目中無人；鄭成日飾演朴妍珍的丈夫「河道英」。



《The Glory》在去年12月開始拍攝，拍攝9個月後，也在近日殺青（將分兩季播出，一季有8集共16集）。而金編這次改寫復仇劇，人物構成也不再只有男、女主角，而是以兩個女主角和一個男主角為主軸的故事，大家是否會期待呢？



더글로리 종방연...

이제 개같이 방영만 기다리면 되는부분

뮤비클로저 김태진 음감님 음악 잘 부탁드립니다.... pic.twitter.com/q8SQGBfDFI — 화석 (@notfossil379_) August 14, 2022

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