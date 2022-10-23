正在宣傳新電影《分貝》的金來沅，與孫浩俊、孔升妍合作的《消防局旁的警察局》將接檔《千元律師》於下月12日首播！

在電視劇《消防局旁的警察局》和電影《分貝》中，金來沅分別飾演「刑警」和「海軍中校」，都是領國家薪水的人（？）

電影《分貝》由‎金來沅、李鍾碩、鄭尚勳、朴秉恩、車銀優‎等人主演，‎是一部城市恐怖動作片‎。描述一名恐怖分子試圖用對聲音有反應的特殊炸彈佔領市中心，他的目標是海軍副艦長出身的男子，在市中心展開為期半天恐怖襲擊的故事。將於下月（11月）16日在韓上映。

而在電影上映前，金來沅先以SBS《消防局旁的警察局》回歸小螢幕，該部作品將於下月12日接檔金土劇（週五、六）《千元律師》首播。描述逮捕犯人的刑警、在火災現場奔波的消防員，於現場協力合作，並和急救隊員一起緊急出動，解決犯罪、應急、危機的故事，是韓國首部描述火災調查的電視劇。

金來沅飾演警察局的重案組刑警「陳浩凱」，是一但開始捕獵就絕不鬆口的熱血人物。不僅眼神銳利、講話犀利、好勝心強，還擅長解讀犯罪者的心理，可以說是完美的警察。孫浩俊、孔升妍分別飾演消防局的消防隊員「奉道真」和急救隊員「宋雪」，前者在事故現場總是勇往直前、不顧危險，就像推土機般堅決展開工作，後者則是連細小傷口都不放過，總是給人帶去直達心靈深處的安慰。



另外，《消防局旁的警察局》預計製作兩季，第一季、第二季都有12集，一共有24集。

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