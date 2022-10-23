起雞皮疙瘩了！(G)I-DLE和LE SSERAFIM之間的「平行理論」，出道日期相差2年整

粉絲們說「平行理論」發生在了（G）I-DLE和LE SSERAFIM之間。

今年5月，HYBE大力推出了新人女團LE SSERAFIM，她們憑藉主打曲《FEARLESS》迅速積累人氣。 而10月17日LE SSERAFIM又攜迷你2輯《ANTIFRAGILE》重磅回歸，同天就在Mnet播出的「LE SSERAFIM回歸Show」上表演了新曲，得到了一大波讚美。 而另一隻女團（G）I-DLE也選在這一天公開了第5張迷你專輯《I LOVE》，主打曲《Nxde》橫掃韓國國內各大音樂榜單，人氣不容小覷。



正面對抗的LE SSERAFIM與LE SSERAFIM，粉絲們看出了兩隊之間有著很多共同點。 首先是兩個愛豆團內都有「校暴者」存在，LE SSERAFIM的金佳藍與（G）I-DLE的徐穗珍，前者在出道前爆出不雅黑歷史照以及校暴經歷，雖然經紀公司多次維護，但奈何證據一次比一次「鐵」，實錘太多最終金佳藍被捨棄，宣佈退隊，LE SSERAFIM方面也火速刪除各大網站上關於她的痕跡，仿彿從未有過此人。 而後者則是被演藝徐信愛直接點名是「施暴者」，她在學生時期毆打並排擠同級學生，最終事情以一直保持沉默的徐穗珍在事情爆發6個月後退團而告終。



第二個相同點則是（G）I-DLE的隊長田小娟曾參加過Mnet的選秀節目《Produce101》，LE SSERAFIM的隊長金采源也有同樣的經歷，參加的是《Produce48》，並且作為該節目的衍生女團IZ*ONE成功出道。 更巧的是田小娟和金采源都是首爾江南區開浦出身，居然還是同鄉。



第三個共同點在於兩隊韓國成員的人數，（G）I-DLE5名成員中只有田小娟和美延是韓國人。 LE SSERAFIM裡韓國成員也只有2人，為洪恩採和金采源。



兩隊的出道日期都為5月2日，前後相差了4年，（G）I-DLE於2018年5月2日出道，LE SSERAFIM出道日則為2022年5月2日。

當真是無巧不成書，兩隊過多的共同點也引起了粉絲們的關注，眾人表示：「雞皮疙瘩出來了」、「這是什麼平行理論」、「太多巧合了」、「都是美女團」等。

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