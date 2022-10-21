帥氣軍官們全員到齊！電影《分貝》發布會全出動、車銀優外型再受讚嘆、金來沅大讚李鍾碩對演戲的熱情

驚險刺激的聲音恐攻動作電影《分貝》今舉行電影發布會，導演率主要演員金來沅、李鍾碩、車銀優、朴秉恩與鄭尚勳共同出席。
電影《分貝》以「因噪音反應而觸動的炸彈」為主軸的獨特題材，一位男子接到了電話，面對在人潮擁擠的都市中心即將發生的炸彈恐怖威脅，在六小時內必須拆除，而展開令人意外的故事。劇情的獨特性加上帥氣的演員陣容，讓《分貝》在上映前就備受矚目。飾演這獨特炸彈的設計者李鍾碩，以及他的目標前任海軍副艦長金來沅，兩人的對立也將成為關鍵看點。
剛完成話題之作《黑話律師》後，李鍾碩本次將以反派登場，擔任門薩出身，頭腦高人一等的海軍上尉，設計出這個以聲音音量來控制的炸彈，並將以此佔領市中心，並與金來沅展開對決，為本片帶來緊張感。金來沅也表示之前的動作作品可能都以格鬥為主，但本次他在《分貝》中的表現則有許多飛車追逐的戲碼，精彩可期。
李鍾碩橫跨大小螢幕，嘗試多種題材角色，他意外地說到自己其實很不喜歡動作戲碼，因為太累了，還說自己一開始讀劇本的時候明明沒有動作戲，不過隨著劇情發展就這樣一場場的增加了…雖然沒什麼心理準備，但他也感謝動作組的協助，讓他完成這部作品。導演更是形容李鍾碩「從貓咪變成猛虎」的演技突變嚇壞眾人，完美消化這次的角色，李鍾碩則表示這次的角色雖給人強勢的感覺，但內心卻充滿悲傷。
李鍾碩也提到與自己同齡的演員中，沒有人不向前輩金來沅學習的，而自己則是很慶幸能夠透過這部戲與金來沅變得更親近。金來沅也大讚李鍾碩對演技的熱情，表示與他合作非常滿足。而透過這部電影首次挑戰大螢幕的車銀優，飾演一位海軍潛水艇聲音探測副士官，他表示出道作就能與這些前輩們及導演合作令他相當榮幸，也感謝在拍攝期間內大家給予他的協助與指導。在現場還被朴秉恩大讚「男生看了也著迷的外型」，特別是車銀優還為此作品演唱OST，期待大家在觀賞完電影也能聽聽他的歌聲。電影《分貝》韓國將於11月16日上映，台灣、香港檔期隨後公開。
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