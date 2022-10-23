正在宣传新电影《分贝》的金来沅，与孙浩俊、孔升妍合作的《消防局旁的警察局》将接档《千元律师》於下月12日首播！

在电视剧《消防局旁的警察局》和电影《分贝》中，金来沅分别饰演「刑警」和「海军中校」，都是领国家薪水的人（？）

电影《分贝》由‎金来沅、李钟硕、郑尚勋、朴秉恩、车银优‎等人主演，‎是一部城市恐怖动作片‎。描述一名恐怖分子试图用对声音有反应的特殊炸弹占领市中心，他的目标是海军副舰长出身的男子，在市中心展开为期半天恐怖袭击的故事。将於下月（11月）16日在韩上映。

而在电影上映前，金来沅先以SBS《消防局旁的警察局》回归小萤幕，该部作品将於下月12日接档金土剧（周五、六）《千元律师》首播。描述逮捕犯人的刑警、在火灾现场奔波的消防员，於现场协力合作，并和急救队员一起紧急出动，解决犯罪、应急、危机的故事，是韩国首部描述火灾调查的电视剧。

金来沅饰演警察局的重案组刑警「陈浩凯」，是一但开始捕猎就绝不松口的热血人物。不仅眼神锐利、讲话犀利、好胜心强，还擅长解读犯罪者的心理，可以说是完美的警察。孙浩俊、孔升妍分别饰演消防局的消防队员「奉道真」和急救队员「宋雪」，前者在事故现场总是勇往直前、不顾危险，就像推土机般坚决展开工作，后者则是连细小伤口都不放过，总是给人带去直达心灵深处的安慰。



另外，《消防局旁的警察局》预计制作两季，第一季、第二季都有12集，一共有24集。

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