男神們都聚集在這！電影《分貝》預告曝光：李鍾碩再次演反派，還有金來沅＆車銀優可以看！

電影《分貝》（데시벨）由金來沅、李鍾碩、鄭尚勳、朴秉恩、車銀優等人主演，是一部城市恐怖動作片。

講述一名恐怖分子試圖用對聲音有反應的特殊炸彈佔領市中心，他的目標是海軍副艦長出身的男子，在市中心展開為期半天恐怖襲擊的故事。確定在11月16日於韓國上映，今日（6日）公開海報和預告。



公開的海報中，在大規模的足球場發生爆炸瞬間，預告將在市中心展開的規模巨大的恐怖襲擊。觀眾擠滿了賽場，不斷涌出的火花和煙霧，加上「噪音變大的瞬間就會爆發」的字，也讓人對無法預測的故事更加好奇。



預告以市中心恐怖場面開始，「這是對聲音有反應的聲音炸彈，超過100分貝就會爆炸」電話中的聲音和接連出現的大規模足球競技場、水上公園等人滿爲患的場所，暗示將發生壓倒性的恐怖事件，使緊張感達到高潮。



成爲恐怖襲擊目標的前海軍副艦長「金來沅」在市中心各處徘徊，展現激烈的動作戲；在恐怖攻擊現場亂七八糟的場面背後露面的炸彈設計者、門薩出身的海軍大尉「李鍾碩」冷冰冰的表情給人留下了深刻的印象。 與恐怖事件同行的獨家採訪記者「鄭尚勳」、軍事安保支援司令部要員「朴秉恩」、海軍潛水艇音響探測副士官「車銀優」等圍繞城市恐怖事件的各種角色的登場，預示著緊追不捨的故事展開。



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