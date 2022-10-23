猛男宋江最愛蠟筆小新真正的原因：擁有太多，有時候覺得很可怕XD

有著186公分高大身材和太平洋肩寬的宋江，私下喜歡的東西竟如此可愛呆萌，反差感太強。

1994年出生今年29歲（韓國年齡）的宋江2017年正式出道，短短5年的時間里就從配角走到男主位置，依靠《喜歡的話請響鈴》打開知名度，之後陸續主演了《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》、《社內戀愛殘酷史篇：氣象廳的人們》 等作品，從青澀學生演到成熟男，人氣扶搖直上。



別看宋江長得高高健碩，還是穿衣顯瘦脫衣有肉，藏在衣服下的肌肉絕不輸金鐘國的壯漢，但內心實則很「柔弱」，不僅自爆是休息時喜歡看書、彈琴的宅男，還被發現酷愛蠟筆小新。 綜藝節目《美秋裡8-1000》中，節目組要求嘉賓們脫離經紀人，只依靠節目組給的資源在村莊裡度過兩天一夜，在檢查行李的過程中，宋江的行李中驚現蠟筆小新的掛飾，他表示很喜歡。 從這之後，宋江就被烙上了「喜歡蠟筆小新」的印記。



宋江在某次粉絲見面會上揭曉了擁有很多小新人偶的原因，他表示：「日本粉絲聽我在YouTube上說很喜歡小新，於是就買了很多小新的周邊送我，首先很感謝大家讓我擁有了我一直喜歡的東西，大家送我的禮物已經超出了我回饋給大家的，這讓我覺得很對不起大家，真的不需要禮物啦。 最讓我感動的就是很多日本粉絲不懂韓文，但會非常用心努力地用韓文寫信給我，每次讀信的時候都會讓我很激動......」



송강둥이

대체 짱구폰케이스

몇개있는거임 ..? pic.twitter.com/jAyW6xS8V8 — 민아 (@milk_songkang) January 17, 2021

哈哈哈哈，宋江爆料收到了太多蠟筆小新的禮物，並且因為90%的禮物都是小新，家裡有不少是重複的人偶，偶爾會覺得很恐怖。



猛男愛搞怪的蠟筆小新，這個組合很不錯哦！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞