Disney+《千元律師》南宮珉、李清娥根本愛情劇教科書！直球攻勢超甜：「第三次笑，就跟我交往」

Disney+韓劇《千元律師》劇情越來越精彩，從一開始輕鬆搞笑的氛圍，到揭開男主角南宮珉的過去，加上李清娥特別出演、和南宮珉在《日與夜》二次搭擋，兩人在本劇CP感爆棚，大受觀眾喜愛，更增添《千元律師》精彩度！一起回顧「千智勳」（南宮珉 飾演）和「李周英」（李清娥 飾演）兩人有笑有淚，感動又治癒的愛情故事，真的太美好了！





1.千智勳、李周英初次相遇「像極了愛情」



千智勳檢察官原本是個極度工作狂，總是面無表情，社交冷淡，對愛情更是毫無興趣！他和李周英律師初次相遇在一場秘密資金的開庭，雖然兩人在庭上互相對立，但相當有正義感的李周英卻暗中希望千智勳可以制裁委託人，她認為做錯事就應該受到懲罰，也非常欣賞千智勳的毅力和能力。李周英提出贏了這場官司的人要請對方喝酒，雖然千智勳冷得像一尊雕像，在李周英面前卻總是能夠露出笑容！



2.李周英的直球攻勢：「第三次笑，就跟我交往。」



開朗的李周英總是主動接近千智勳，千智勳也在不知不覺中，被李周英的爽朗給影響，愛上喝販賣機咖啡，喝酒會配明太魚乾⋯等，李周英就這樣漸漸地走入他的心中。面無表情的千智勳，只在李周英面前露出笑容，看到千智勳的笑容，李周英告訴他原來他笑起來很好看，是很溫暖的人，還發動直球攻勢：「第三次笑，就跟我交往吧！」（女追男真的太帥太有魅力了！）

3.李周英陪千智勳雨中淋雨



千智勳在爸爸金允燮議員的離開後，獨自陷入了巨大的悲傷中，他獨自一人面對事件背後的黑暗，案件更是充滿波折，而李周英看在眼裡，默默地陪伴著他。某天李周英發現千智勳喝完酒獨自走在街上，下起雨的夜晚讓千智勳想起爸爸墜樓的那天，他躺在地上任憑雨打在自己身上，這時身旁多了一個人，是李周英！獨自淋雨是悲傷，兩人淋雨就變成了愛情啊！



4.千智勳的求婚太甜了！



李周英辭掉白律師事務所的工作後，自行開設了一人律師事務所，希望開始接一些自己喜歡的案件，而不是幫大企業打官司。千智勳不停追查爸爸的案件，一眨眼兩年過去了⋯一邊看著自己憔悴的臉，一邊望著李周英面對生活總是很積極正向的態度，讓他突然領悟到自己似乎應該做出一些改變，於是他向李周英正式求婚，準備迎向下一階段的幸福。



5.「當所有人背我而去的時候，她是唯一走向我的人」



正以為千智勳和李周英準備迎來幸福結局的時候，意外卻來得突然，因為一份秘密文件，讓李周英死於一場蓄意殺害，千智勳痛苦至極，想要負責李周英的案件卻被上司阻止，讓千智勳痛苦表示：「當所有人背我而去的時候，她是唯一走向我的人。但我身為檢察官，卻無法為她做任何事嗎？」摯愛意外離開，自己卻無能為例，讓千智勳更無法接受。最後他決定接手李周英的律師事務所，這也是千智勳唯一能為李周英做的事了⋯⋯



不得不說南宮珉和李清娥的默契太好，外型也好登對！許願兩人下次一起合作戲劇作品，但一定要是甜甜的愛情，不要再虐啦！

Disney+獨家跟播《千元律師》每週五、六22:30上架新集數！

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