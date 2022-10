極限減重更上相？ATEEZ友榮減肉14公斤，前後差異引網友熱議：視覺效果更性感！

到底怎麼減的?

韓國偶像對於體重控管十分嚴格,差一公斤也會斤斤計較。在先前女團LE SSERAFIM的出道紀錄片中,女孩們為了出道,即便訓練強度極高、也十分纖瘦,卻仍須辛苦減重,成員Sakura甚至難過得哭了,讓人心疼。



而最近男團ATEEZ成員友榮被發現,竟然減重14公斤!甩肉前後的照片也被放在一起對比,兩者風格相去甚遠,引發熱烈討論!在之前友榮看起來有點嬰兒臉,臉頰肉還有些鼓,看起來好可愛!



友榮在最近公開露面,竟然大幅減重、前後相差14公斤,讓人超驚訝。現在看來下顎線條明顯、而且更添強烈風格,擺脫先前的可愛感,現在更有男人韻味。而友榮本人也對現在的狀態感到更有自信、十分滿意。



when it comes to ateez those kpop stans never care, there are countless cases of plagiarism and we haven’t seen an apology from them! ateez are the owners of these move. ateez deserves better



shout out to wooyoung for being this brave pic.twitter.com/4bvJ9WkEGo