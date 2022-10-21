極限減重更上相？ATEEZ友榮減肉14公斤，前後差異引網友熱議：視覺效果更性感！

極限減重更上相？ATEEZ友榮減肉14公斤，前後差異引網友熱議：視覺效果更性感！

明星   2022年10月21日   星期五13:49   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@ATEEZofficial）

到底怎麼減的？

韓國偶像對於體重控管十分嚴格，差一公斤也會斤斤計較。在先前女團LE SSERAFIM的出道紀錄片中，女孩們為了出道，即便訓練強度極高、也十分纖瘦，卻仍須辛苦減重，成員Sakura甚至難過得哭了，讓人心疼。

而最近男團ATEEZ成員友榮被發現，竟然減重14公斤！甩肉前後的照片也被放在一起對比，兩者風格相去甚遠，引發熱烈討論！在之前友榮看起來有點嬰兒臉，臉頰肉還有些鼓，看起來好可愛！

友榮在最近公開露面，竟然大幅減重、前後相差14公斤，讓人超驚訝。現在看來下顎線條明顯、而且更添強烈風格，擺脫先前的可愛感，現在更有男人韻味。而友榮本人也對現在的狀態感到更有自信、十分滿意。

減重後的友榮，造型也愈發前衛大膽，看起來超時尚！不只視覺造型吸引人，他減重的決心更讓網友超佩服！連續數年嚴格控制飲食、運動，友榮真的辛苦了！

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