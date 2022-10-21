极限减重更上相？ATEEZ友荣减肉14公斤，前后差异引网友热议：视觉效果更性感！

极限减重更上相？ATEEZ友荣减肉14公斤，前后差异引网友热议：视觉效果更性感！

明星   2022年10月21日   星期五13:49   Lorrie  

（封面图源：Twitter@ATEEZofficial）

到底怎么减的？

韩国偶像对於体重控管十分严格，差一公斤也会斤斤计较。在先前女团LE SSERAFIM的出道纪录片中，女孩们为了出道，即便训练强度极高、也十分纤瘦，却仍须辛苦减重，成员Sakura甚至难过得哭了，让人心疼。

而最近男团ATEEZ成员友荣被发现，竟然减重14公斤！甩肉前后的照片也被放在一起对比，两者风格相去甚远，引发热烈讨论！在之前友荣看起来有点婴儿脸，脸颊肉还有些鼓，看起来好可爱！

友荣在最近公开露面，竟然大幅减重、前后相差14公斤，让人超惊讶。现在看来下颚线条明显、而且更添强烈风格，摆脱先前的可爱感，现在更有男人韵味。而友荣本人也对现在的状态感到更有自信、十分满意。

减重后的友荣，造型也愈发前卫大胆，看起来超时尚！不只视觉造型吸引人，他减重的决心更让网友超佩服！连续数年严格控制饮食、运动，友荣真的辛苦了！

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