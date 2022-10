极限减重更上相？ATEEZ友荣减肉14公斤，前后差异引网友热议：视觉效果更性感！

到底怎么减的?

韩国偶像对於体重控管十分严格,差一公斤也会斤斤计较。在先前女团LE SSERAFIM的出道纪录片中,女孩们为了出道,即便训练强度极高、也十分纤瘦,却仍须辛苦减重,成员Sakura甚至难过得哭了,让人心疼。



而最近男团ATEEZ成员友荣被发现,竟然减重14公斤!甩肉前后的照片也被放在一起对比,两者风格相去甚远,引发热烈讨论!在之前友荣看起来有点婴儿脸,脸颊肉还有些鼓,看起来好可爱!



友荣在最近公开露面,竟然大幅减重、前后相差14公斤,让人超惊讶。现在看来下颚线条明显、而且更添强烈风格,摆脱先前的可爱感,现在更有男人韵味。而友荣本人也对现在的状态感到更有自信、十分满意。



