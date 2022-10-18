太妍Kamp LA表演遭無預警取消，公開發布道歉！粉絲心疼質疑是否主辦方溝通出問題

太妍好讓人心疼！

少女時代成員太妍在近日突然向粉絲道歉！原先預定將在Kamp LA 2022表演，但卻突然無預警遭到抽換，已經照規定提交所有必需文件，但是活動主辦方卻臨時刪除表演，讓粉絲失望又心疼，質疑活動方流程出問題。



一向寵粉的太妍，對粉絲都是有求必應、讓人感受到他的真心，常常給粉絲送上暖抱。有粉絲扮成漫畫角色，太妍在抱完後還偷掀面具、好奇粉絲的模樣，超級可愛！



taeyeon having quite an experience meeting fans who dressed up as her fav studio ghibli character but her reaction when this kaonashi fan approached to her asking for a hug she got so nervous and curious at the end pic.twitter.com/RRXAHaFrWM — (@taevenger) March 28, 2021

在演藝圈內也有許多後輩都是太妍的迷妹迷弟！像SEVENTEEN勝寛、NCT DREAM志晟等等，不勝其數！



太妍不只擁有精靈系外貌，出道多年也十分自律，持續運動練就超強腹肌線條！一路走來十分努力的她，持續帶來高品質作品，不論團體成績還是SOLO，都持續突破、帶來好成績。雖身為頂流偶像，但也需面對排山倒海的批評謾罵，她的壓力也非同小可，不過堅強的太妍卻沒有被擊倒，而是繼續精進變成更好的自己。



這次粉絲看到太妍出面道歉，都表示十分心疼，本來很期待看到太妍，結果卻突然毫無預警就取消演出，甚至對主辦方感到不滿，要求退費。



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