太妍Kamp LA表演遭無預警取消，公開發布道歉！粉絲心疼質疑是否主辦方溝通出問題

太妍好讓人心疼!

少女時代成員太妍在近日突然向粉絲道歉!原先預定將在Kamp LA 2022表演,但卻突然無預警遭到抽換,已經照規定提交所有必需文件,但是活動主辦方卻臨時刪除表演,讓粉絲失望又心疼,質疑活動方流程出問題。



一向寵粉的太妍,對粉絲都是有求必應、讓人感受到他的真心,常常給粉絲送上暖抱。有粉絲扮成漫畫角色,太妍在抱完後還偷掀面具、好奇粉絲的模樣,超級可愛!



taeyeon having quite an experience meeting fans who dressed up as her fav studio ghibli character but her reaction when this kaonashi fan approached to her asking for a hug she got so nervous and curious at the end pic.twitter.com/RRXAHaFrWM