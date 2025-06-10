Apink 四名成員朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮，與新經紀公司With Us娛樂簽約：我們將全力支援！

出道第15年的人氣女團Apink中，四名成員在今天宣佈與新經紀公司攜手合作，引發關注。

6月10日，With Us娛樂表示：「近日與 Choi Creative Lab 協議後，決定由本公司全權負責朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮四位成員的經紀業務」，並強調「將不遺餘力地全力支援四人的多樣活動。」

朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮不僅是代表性的長壽 K-POP 女團 Apink 成員，也各自以演員與個人歌手身分展開活動。迎來出道14週年的2025今年，她們仍以 Apink 的名義成功舉辦亞洲巡演，展現不凡實力。



今年4月，她們以 Apink 之名發行了由金南珠親自作詞的新數位單曲〈Tap Clap〉，為粉絲獻上別具意義的禮物。



透過此次 With Us Entertainment 的積極支援，朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮將繼續展開團體活動，同時也將發揮各自鮮明的個性與魅力，開展多樣的個人行程，令人期待她們與新公司的全新合作關係。

另外，With Us Entertainment 是一家以「共鳴」為目標、致力於推出優質音樂的經紀公司，旗下擁有以清新音樂風格受到喜愛的第5代男團 The Wind。

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