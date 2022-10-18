太妍Kamp LA表演遭无预警取消，公开发布道歉！粉丝心疼质疑是否主办方沟通出问题

太妍好让人心疼！

少女时代成员太妍在近日突然向粉丝道歉！原先预定将在Kamp LA 2022表演，但却突然无预警遭到抽换，已经照规定提交所有必需文件，但是活动主办方却临时删除表演，让粉丝失望又心疼，质疑活动方流程出问题。



一向宠粉的太妍，对粉丝都是有求必应、让人感受到他的真心，常常给粉丝送上暖抱。有粉丝扮成漫画角色，太妍在抱完后还偷掀面具、好奇粉丝的模样，超级可爱！



taeyeon having quite an experience meeting fans who dressed up as her fav studio ghibli character but her reaction when this kaonashi fan approached to her asking for a hug she got so nervous and curious at the end pic.twitter.com/RRXAHaFrWM — (@taevenger) March 28, 2021

在演艺圈内也有许多后辈都是太妍的迷妹迷弟！像SEVENTEEN胜寛、NCT DREAM志晟等等，不胜其数！



太妍不只拥有精灵系外貌，出道多年也十分自律，持续运动练就超强腹肌线条！一路走来十分努力的她，持续带来高品质作品，不论团体成绩还是SOLO，都持续突破、带来好成绩。虽身为顶流偶像，但也需面对排山倒海的批评谩骂，她的压力也非同小可，不过坚强的太妍却没有被击倒，而是继续精进变成更好的自己。



这次粉丝看到太妍出面道歉，都表示十分心疼，本来很期待看到太妍，结果却突然毫无预警就取消演出，甚至对主办方感到不满，要求退费。



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