BLACKPINK Jennie參演美劇《The Idol》發出預告細節，演技讓網友驚豔：坐等開播中！

BLACKPINK Jennie參演美劇《The Idol》發出預告細節，演技讓網友驚豔：坐等開播中！

韓劇   2022年10月11日   星期二08:00   Lorrie  

（封面圖源：IG@jennierubyjane、IG@HBO截圖）

Jennie演技爆發！

在HBO發布新美劇《The Idol》的消息後，大家一眼就瞥見裡面藏有熟悉的身影－BLACKPINK成員Jennie，讓人超好奇。

《The Idol》是Jennie的戲劇處女作，集結諸多時下年輕巨星，包括Johnny Depp女兒Lily-Rose Depp、歌手The Weeknd、Troye Sivan，劇情講述年輕女偶像與唱片公司老闆展開熱戀，結果這位老闆竟然是一位邪教首領。新釋出預告暴露更多細節，Jennie的魅惑眼神、大膽舉動皆散發著危險誘惑氛圍，也讓網友感嘆已陷進劇情中！不知道Jennie將如何詮釋角色？

先前Jennie拍攝香水品牌TAMBURINS廣告就小露演技才能，華麗禮服現身、神秘情節、結局還暗藏伏筆，讓人忍不住想一探究竟！

這次出席巴黎時裝周的Jennie，和同為代言人的好萊塢演員Kristen Stewart同台合影、一起觀賞Chanel大秀。兩人的神級同框也成為經典！

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