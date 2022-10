BLACKPINK Jennie參演美劇《The Idol》發出預告細節，演技讓網友驚豔：坐等開播中！

Jennie演技爆發!

在HBO發布新美劇《The Idol》的消息後,大家一眼就瞥見裡面藏有熟悉的身影-BLACKPINK成員Jennie,讓人超好奇。



i don’t care if the idol jennie is a villain. everyone makes mistakes. she has reasons. she’s always right and always will be pic.twitter.com/Vl2vUGFFfP