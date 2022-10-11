是怕觀眾們發現不了這其實是PPL？《千元律師》醒目的植入廣告！

好久沒有在韓劇裡遇到過如此露骨的植入廣告了，看得觀眾們哭笑不得。

電視劇拉贊助在劇中插入廣告無可厚非，但韓劇一向以顯眼、明顯的PPL為恥，即使有植入廣告也會藏得很深，像《千元律師》這類明晃晃的PPL太少見了。 看了8日播出的「千元律師」的部份觀眾反應說，節目中的PPL太露骨了， 妨礙觀看。

事情發生在了《千元律師》的第6集中，千智勛（南宮珉 飾）解開了與金和白夫婦殺人事件相關的所有謎團，乾淨利落地解決了案件。 千智勛在與事務長（朴振宇 飾）探討案情時，白瑪麗（金智恩 飾）拎著一個白色紙袋現身，催促他倆按時吃飯，袋子上印著大大的「燉雞」兩個字。接著鏡頭一轉，食物被整整齊齊地放在桌子上，還特意給了大大的特寫，連原本自稱討厭吃燉雞的千智勛都忍不住嘗了一口，吃完大讚「好吃」，一臉沉浸在美味中的模樣，相關內容持續了1分鐘左右。



相關畫面播出之後就引來大批觀眾的吐槽，大家紛紛留言：「這麼大的字體真的很搞笑」、「妨礙劇情投入」、「劇組很缺錢嗎」、「怎麼回事，我竟然看餓了」、「插入得太過顯眼，我就當做笑話看看，哈哈哈」等。

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