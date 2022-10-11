BLACKPINK Jennie参演美剧《The Idol》发出预告细节，演技让网友惊艳：坐等开播中！

Jennie演技爆发！

在HBO发布新美剧《The Idol》的消息后，大家一眼就瞥见里面藏有熟悉的身影－BLACKPINK成员Jennie，让人超好奇。



i don’t care if the idol jennie is a villain. everyone makes mistakes. she has reasons. she’s always right and always will be pic.twitter.com/Vl2vUGFFfP — m (@prodbyjnkm) October 6, 2022

《The Idol》是Jennie的戏剧处女作，集结诸多时下年轻巨星，包括Johnny Depp女儿Lily-Rose Depp、歌手The Weeknd、Troye Sivan，剧情讲述年轻女偶像与唱片公司老板展开热恋，结果这位老板竟然是一位邪教首领。新释出预告暴露更多细节，Jennie的魅惑眼神、大胆举动皆散发著危险诱惑氛围，也让网友感叹已陷进剧情中！不知道Jennie将如何诠释角色？



先前Jennie拍摄香水品牌TAMBURINS广告就小露演技才能，华丽礼服现身、神秘情节、结局还暗藏伏笔，让人忍不住想一探究竟！



这次出席巴黎时装周的Jennie，和同为代言人的好莱坞演员Kristen Stewart同台合影、一起观赏Chanel大秀。两人的神级同框也成为经典！



JENNIE AND KRISTEN STEWART AT THE CHANEL SHOW



2022 2021 pic.twitter.com/aAsKOm3lKD — 妮 (@filmsnini) October 4, 2022

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