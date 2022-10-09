[分集劇情]《千元律師》真正的搜查總在收工後！南宮珉只相信「證據不說謊」透視畫中端倪（EP5）

[有雷]《千元律師》大喜臨門的南宮珉也再度刷新自身最高收視率！變身千偵探深入命案現場，當所有人的證詞都模糊其詞隱瞞真相，南宮珉卻解析畫中細節進而推論真兇！收押中的畫家兒子是否真的狠心殺害雙親？南宮珉的舊識崔代勳也正式與他交手！

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《千元律師》千智勳（南宮珉飾）接下了棘手的兇殺案，以為在現場遇見了逃亡的畫家本人，沒想到是老友檢察官徐民赫（崔代勳飾），兩人即將在本案中正式交手。雖然夜間搜查就這樣以搞笑結束，但千智勳卻在大家解散後又重回現場，似乎發現了可疑的情況。



下落不明的畫家最後留下的畫作，自然被視為遺作而即將被高價拍賣。千智勳與白瑪麗（金智恩飾）走訪畫廊、美術記者以及死者女兒、兒子、幫傭等所有本案相關人，卻發現大家的說法都有所保留，甚至隱瞞許多細節或可能誤導千智勳對真相的判斷，不過千智勳並不糾結於畫家的去向，而是端詳著所謂的那一幅遺作。



千智勳發現家中牆壁出現的痕跡，掛著一幅畫長時間下來，牆上會出現一塊比較淺色的部分，而畫家臨時把掛在牆上的畫取下，並加上了他畫中總是出現的特色，一個撐著黑傘的男子。畫家在事發前所畫的最後一幅畫似乎出了狀況，為了掩蓋才取下了三年前所畫好的畫作，而急忙加畫上一個撐著黑傘的男子……而畫上這男子的人究竟是畫家本人？還是另有其人？



千智勳原本主張收家中的畫家兒子並不是真兇，而陸續發現的這些現象是否將讓他推翻自己原本的想法？雖然最初委託人，也就是畫家的醫生女兒，不斷表示自己非常了解非血緣關係的弟弟，絕對不是兇手，但她似乎受到幫傭的威脅而隱瞞了某些真相，幫傭說詞也非常反覆，讓千智勳更加確信了自己的推論。



但在此時千智勳前往與收押中的畫家兒子會面，他卻表示自己已向檢方承認自己殺死了母親！千智勳直接提問「所以你也殺了你父親嗎？」直指畫出黑傘男子的人就是畫家的兒子。預告中警方似乎發現了金畫家的遺體所在，與一開始千智勳所主張的金畫家應該仍然活著的想法不同，千智勳誤信了委託人嗎？



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