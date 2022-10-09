aespa KARINA的臉太神奇了！濃妝變淡妝就能從「蛇相美人」變「犬係美女」

aespa成員KARINA淡妝和濃妝區別有那~麼~大！

KARINA從出道開始就一直以御姐風格示人，被指是近些年超流行的「蛇系美人」，區別於可愛幼態風的貓系、犬系，蛇系美人長相更偏嫵媚精緻，自帶的攻擊感和誘惑感極具魅力。 KRAINA是十分典型的「蛇相美人」，整個面部輪廓的比例呈強勢的倒三角型，顱頂比較低，加上之前的舞台Look都是上挑的眼線與暗色系服裝，從內而外散發著美豔與清冷之感，用危險又迷人來形容再合適不過了。



當KARINA卸下濃妝，以淡然的自然清新妝容示人時，整個人的氣質發生180度大轉變，蛇系殺傷力大大下降，成了人畜無害的「犬係美女」，沒有了上挑眼線，KARINA的眼睛更顯圓、大，氣質也變得溫和、沉靜起來。



最近aespa的成員們現身巴黎時裝周，幾人穿修身短裙，大秀好身材。 KARINA黑長直造型將經典永不過時。



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