[分集剧情]《千元律师》真正的搜查总在收工后！南宫珉只相信「证据不说谎」透视画中端倪（EP5）

[有雷]《千元律师》大喜临门的南宫珉也再度刷新自身最高收视率！变身千侦探深入命案现场，当所有人的证词都模糊其词隐瞒真相，南宫珉却解析画中细节进而推论真凶！收押中的画家儿子是否真的狠心杀害双亲？南宫珉的旧识崔代勋也正式与他交手！

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《千元律师》千智勋（南宫珉饰）接下了棘手的凶杀案，以为在现场遇见了逃亡的画家本人，没想到是老友检察官徐民赫（崔代勋饰），两人即将在本案中正式交手。虽然夜间搜查就这样以搞笑结束，但千智勋却在大家解散后又重回现场，似乎发现了可疑的情况。



下落不明的画家最后留下的画作，自然被视为遗作而即将被高价拍卖。千智勋与白玛丽（金智恩饰）走访画廊、美术记者以及死者女儿、儿子、帮佣等所有本案相关人，却发现大家的说法都有所保留，甚至隐瞒许多细节或可能误导千智勋对真相的判断，不过千智勋并不纠结於画家的去向，而是端详著所谓的那一幅遗作。



千智勋发现家中墙壁出现的痕迹，挂著一幅画长时间下来，墙上会出现一块比较浅色的部分，而画家临时把挂在墙上的画取下，并加上了他画中总是出现的特色，一个撑著黑伞的男子。画家在事发前所画的最后一幅画似乎出了状况，为了掩盖才取下了三年前所画好的画作，而急忙加画上一个撑著黑伞的男子……而画上这男子的人究竟是画家本人？还是另有其人？



千智勋原本主张收家中的画家儿子并不是真凶，而陆续发现的这些现象是否将让他推翻自己原本的想法？虽然最初委托人，也就是画家的医生女儿，不断表示自己非常了解非血缘关系的弟弟，绝对不是凶手，但她似乎受到帮佣的威胁而隐瞒了某些真相，帮佣说词也非常反覆，让千智勋更加确信了自己的推论。



但在此时千智勋前往与收押中的画家儿子会面，他却表示自己已向检方承认自己杀死了母亲！千智勋直接提问「所以你也杀了你父亲吗？」直指画出黑伞男子的人就是画家的儿子。预告中警方似乎发现了金画家的遗体所在，与一开始千智勋所主张的金画家应该仍然活著的想法不同，千智勋误信了委托人吗？



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